【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション】 3月19日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：11,000円 【S.H.Figuarts ハリケーン 栄光の昭和ライダーエディション】 3月19日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション」を通販サイト「プレムミアムバンダイ」にて3月19日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は9,900円。

また、「S.H.Figuarts ハリケーン 栄光の昭和ライダーエディション」も同時予約を予定し、発送は9月、価格は9,900円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーV3」より主人公、風見志郎が変身する「仮面ライダーV3」を栄光の昭和ライダーエディションとして真骨彫製法シリーズで再び立体化したもの。そして、仮面ライダーV3の専用マシン「ハリケーン」も栄光の昭和ライダーエディションとして立体化。

S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション

3月19日16時より予約開始

9月 発送予定

価格：11,000円

本商品は骨格から造形を行ない、番組放送当時の劇中に登場する「仮面ライダーV3」を忠実に立体化。さらに、劇中のカラーリングを再度解釈して定義しなおした、鮮やかな色合いに一新されている。

マフラーは布製素材で再現。また、交換用のPVC製マフラーも収録され、劇中の様々なアクションやシーンに合わせて、布製マフラーとPVC製マフラーの選択が可能となっている。

交換用手首パーツは左7種・右8種付属。特徴的な決めポーズ用の右手首パーツと、手刀型の左右手首パーツは新規造形となっている。

左腰に携帯している探査装置「V3ホッパー」は、ホルスターと一体になった収納状態と、ホルスターから取り出して掲げる際の手持ち用の2種類が付属。そして、栄光の昭和ライダーエディションでの商品化を記念し、「仮面ライダーV3」のライダーズクレストを配した台座が付属する。

S.H.Figuarts ハリケーン 栄光の昭和ライダーエディション

3月19日16時より予約開始

9月 発送予定

価格：9,900円

本商品は別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション」（別売り）に合わせ、2015年発売の「S.H.Figuarts ハリケーン」からカウルおよびシートの造形を完全リニューアル。

当時の映像や資料を検証し、カウル全体の形状やサイズ感、各部のディテールに至るまで再現度を追求。さらに、カラーリングも劇中の印象を追求し、特徴的な車体の青と赤には深みのある色合いが再現されている。車体前部のカウル裏側には黒い彩色を施している。

ハンドルの可動、サイドスタンドの展開、後輪のサスペンション伸縮ギミックを搭載。前後タイヤのブロックパターンや、スポークホイールを精密に造形再現。スクリーンやカウル前面部の風車「タイフーン」の風防にはクリアパーツが使用され、車体下部やマフラー周辺には、過酷な走行条件や激しいアクションで生じた汚れを表現した塗装を施し、劇中の質感を追求。「エアインテーク」など、細部箇所にも彩色を加えられている。

車体前部の両サイドに備えた「ウイング」の伸縮をパーツの差し替えで再現。「タイフーン」には新たに風車パーツの交換ギミックを搭載。青色の風車と黄色の風車の交換用パーツが付属し、速度に応じて風車の色が変化する劇中のシーンを再現できる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーV3 栄光の昭和ライダーエディション」（別売り）用のハンドルを握るための手首パーツと、人差し指と中指をレバーにかけた手首パーツが付属する。

(C)石森プロ･東映