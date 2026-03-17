『未来のムスコ』“まーくん”が遂に判明！ ラストに衝撃事実も
俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の第9話が、17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】遂に”まーくん”判明！手つなぎラブラブショット
未来（志田未来）は、颯太（天野優）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”はまだ見つからず、颯太が無事に帰れるのかという不安と、「帰ってほしくない」という本音の間で揺れ動く。
そんな中、自ら“まーくん”になる決意を固めた優太（小瀧望）が未来の家を訪れる。さらに母・直美（神野三鈴）と兄・哲也（古舘佑太郎）も加わり、久々に家族が顔をそろえる。未来と優太が同級生だった頃の思い出話に花が咲く一方で、将生（塩野瑛久）は新作舞台の脚本執筆に没頭し、ある覚悟を胸に動き出そうとしていた。
第9話では、物語の軸となっていた“まーくん探し”がついに決着する。優太は学生時代に伝えられなかった思いを“線路越し”で未来に告白するも、その言葉は「好きだった」と過去形で語られる。そして「まー先生として、また2人に会うよ」と告げ、自ら一歩引く選択をする。
颯太や優太に背中を押された未来は、将生に「理由とか分かんないけど、よっしーといたい…」と素直な気持ちを打ち明ける。将生も「俺は大好きだよ。未来のことも颯太のことも大好き」と応え、“まーくん”が将生であることが明らかになる重要な場面となった。
そして迎えた颯太が未来へ帰る日。颯太は「仲直りしたパパとママに会えますように」という言葉を残し、雷鳴とともに姿を消す。感動的な別れの余韻が残る中、物語は2032年へと進む。
未来と将生の穏やかな暮らしが描かれるが、「2031年に生まれてくるはずだった颯太は、私たちのもとに現れなかった」という事実が判明する衝撃のラストで、第9話は幕を閉じた。
【写真】遂に”まーくん”判明！手つなぎラブラブショット
未来（志田未来）は、颯太（天野優）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”はまだ見つからず、颯太が無事に帰れるのかという不安と、「帰ってほしくない」という本音の間で揺れ動く。
第9話では、物語の軸となっていた“まーくん探し”がついに決着する。優太は学生時代に伝えられなかった思いを“線路越し”で未来に告白するも、その言葉は「好きだった」と過去形で語られる。そして「まー先生として、また2人に会うよ」と告げ、自ら一歩引く選択をする。
颯太や優太に背中を押された未来は、将生に「理由とか分かんないけど、よっしーといたい…」と素直な気持ちを打ち明ける。将生も「俺は大好きだよ。未来のことも颯太のことも大好き」と応え、“まーくん”が将生であることが明らかになる重要な場面となった。
そして迎えた颯太が未来へ帰る日。颯太は「仲直りしたパパとママに会えますように」という言葉を残し、雷鳴とともに姿を消す。感動的な別れの余韻が残る中、物語は2032年へと進む。
未来と将生の穏やかな暮らしが描かれるが、「2031年に生まれてくるはずだった颯太は、私たちのもとに現れなかった」という事実が判明する衝撃のラストで、第9話は幕を閉じた。