3月14日、タレントの二瓶有加が自身の公式YouTubeチャンネル『二瓶有加ch』を更新し、《人生で初めて痴漢に遭いました》と題した動画を公開。移動中の機内で痴漢被害に遭ったと明かし、その際の対応が注目を集めている。

二瓶は2016年に3人組女性ダンス＆ボーカルグループ・PINK CRES.のメンバーとしてデビューし、2021年のグループ活動終了後は個人での活動へ移行。2022年11月に自身のYouTubeチャンネルを開設。2023年にはYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』での出演をきっかけに、“下ネタがツボの女優”として注目を浴びた。同年には『週刊プレイボーイ』（集英社）で水着グラビアを披露するなど、活動の幅を広げている。

動画内で二瓶は、前日の仕事の影響で睡眠時間が30分ほどの状態で飛行機に搭乗し、中央席で眠っていたと説明。途中で目を覚ますと、隣席の男性が手の甲をなぞるように触れていたといい、当初は偶然かと思ったものの意図的な接触と判断。咳払いをしながら手を振り払うなどして拒絶の意思を示したと語った。その後、相手の動揺する様子も再現しながら、当時の恐怖と怒りを振り返っている。

「さらに二瓶さんは、『飛行機って個人情報全部乗ってるから怖いものないと思った』と語り、強気に出られた理由を説明していました。相手を監視し続け、『ふざけんな』と小声で言い続けていたことも明かしています。着陸後は客室乗務員に被害を申告したものの、仕事の都合で警察への通報は見送ったといいます」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《完璧な対応だと思う》

《普通に警察案件です》

《痴漢されたと聞いて心配したけど、二瓶さん逞しいな……》

といった声が寄せられ、被害を受けながらも冷静に対処した姿勢に評価が集まっている。

「密室に近い機内という特殊な環境では、とっさに声を上げるのが難しいケースもあります。その中で相手に意思表示をしたことは一定の抑止力につながったはずです。もちろん、本来は速やかに乗務員や警察へ通報し、記録を残すことが望ましいです。被害者が仕事などの都合で対応をためらうことも課題と言えます。今後はスタッフと座るようにするなど、事務所側も対策が求められます」（前出・芸能ジャーナリスト）

二瓶の勇気ある告白は、公共交通機関における防犯意識の喚起につながりそうだ。