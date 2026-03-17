野球日本代表・侍ジャパンが3月15日、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」準々決勝でベネズエラに5―8で敗れ、連覇を逃した。試合直後のXでは「ネトフリ解約」がトレンド入り。日本国内で今大会の独占パートナーとしてライブ配信をしてきたNetflixに、WBC視聴目的で加入していたユーザーの投稿が一気に広がった。

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タイムラインには、敗戦のショックを引きずる言葉と、すぐさま解約手続きに向かう現実的な声が混在した。「解約した」と踏み切る投稿が相次ぐ一方で、気になるドラマや映画を観るか迷う声も見られ、熱戦の余韻がそのままサブスク談義へ流れ込む独特の空気が漂っていた。なお、Netflixはアカウントをキャンセルしても請求期間が終わるまでは利用できるとしている。

【画像】最後の打者となった大谷 日本逆転負け、連覇ならず ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦の９回、遊飛に倒れて最後の打者となった大谷翔平。日本代表は逆転負けを喫し、２大会連続の優勝はならなかった＝１５日、マイアミ（共同）

この話題には、Xユーザーから「日本負けによりネトフリ解約祭り始まります」「WBC日本敗退で一番悲しんでるのネトフリなんじゃないだろうか？ 優勝したらそのままご祝儀契約あっただろうに。光の速さでみんな解約しててエグい」「ベネズエラ戦に敗退したことで、ネトフリ解約がトレンド入りしているけど、これはNetflix側としても大誤算なのかな」「WBC終わってネトフリ解約する人、想像以上に多いな～」といった声が寄せられている。