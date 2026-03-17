同級生4人の友情と恋、そしてミステリーが複雑に絡み合う『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）がついに最終回を迎える。

参考：竹内涼真、井上真央ら、『再会～Silent Truth～』笑顔で撮了 「皆さんに感謝します」

小学校時代の“誰にも言えない秘密”を共有する4人の同級生が、23年前に埋めたはずの拳銃を使用した殺人事件が発生したことで再会することから始まった本作。23年も経つとそれぞれが仕事で責任ある立場となり、パートナーや家庭を持つように。大人になったということだろうが、同時に大人には隠しごとも増えるもの。その大小さまざまな隠しごとの奥にある真実を、時には自分を傷つけながらゆっくりと明らかにしてきたのが、竹内涼真演じる淳一だ。

淳一は神奈川県三ツ葉警察署の刑事。子どもの頃から行動的な性格で、責任感も強く、ある思いから警察官になった。長らく地元を離れていたが2カ月前に故郷の警察署へ異動し、万季子（井上真央）、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）らと再会した。スーパーの店長殺人事件では、同級生らに嫌疑がかかっていることを知ると、バディの南良（江口のりこ）に黙って単独捜査をするなど、とにかく熱い男ぶりを見せていた。

行動力があり、まっすぐな役柄は竹内にぴったりだ。おそらく竹内本人の性格にも近いのだろう。泊進ノ介／仮面ライダードライブ役で主演を務めた『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日）では、当初は泊のキャラクター像を「ちょっとひねたクールガイ」と考えていたメインライターの三条陸が、実際に起用された竹内の姿を見て、「クールに格好つけていたが、根は熱い」というものへ変化させていったという“逸話”も残っている。

さらに、竹内の演じるまっすぐさは行きすぎていても許せてしまう不思議な力がある。地元で長く暮らしてきた幼なじみたちは、万引きをした息子が不利な立場にならないよう、スーパーの店長に言われるがままお金を渡そうとした万季子のように、自分たちだけでなんとか穏便に済ませようとする思いが強かった。しかし淳一は、刑事という職業も相まって、それを許そうとせず、時には強い口調で彼らを問い詰めることもした。「一歩間違えば友情が破綻してしまうのでは」と観ている側が心配するほどだったが、淳一の言葉一つひとつに「真実が知りたい」というピュアな思いが滲んでいるからこそ心が動かされる。だから、万季子も圭介も直人も、最終的には真実を話してしまうのだろう。

その一方で淳一は、小学生のときに銀行強盗を拳銃で撃ってしまっていた。その光景と感触は脳裏に焼き付き、「幸せになっちゃいけないと思ってる」と今でも彼を苦しめていた。絞り出すような声と堪えきれずに溢れる涙。正義感あふれる普段の姿に隠れていた“もう1人の淳一”がそこにはいた。友人を、特に万季子を守りたいと必死だった淳一のそんな姿は、人は弱さを抱えながらも大切なもののために、さらに傷つきながら生きていることを示していた。この場面は、竹内が料理ができない自分に気がついたことをきっかけに、“できなさ”や“至らなさ”に向き合うようになった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の勝男役を経て、“弱さ”を体現できる役者に深化したことを感じさせた。

拳銃は万季子が持っており、スーパーの店長殺人事件の謎は明らかになりそうだ。淳一の願いも虚しく、悲しい結末になるかと思いきや、展開にはもう一癖あるよう。南良は小学生の淳一が撃った弾丸が銀行強盗に当たるとは思っておらず、“真犯人”がいるのではないかと考えているようだ。どうか、淳一には最後の最後までそのまっすぐな瞳で真実を追い求めてほしいと思うばかりである。

（文＝久保田ひかる）