ロケッツに競り勝ったレイカーズが6連勝…ドンチッチが36得点、八村塁はベンチから6得点

3月17日（現地時間16日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツと対戦した。

レイカーズの先発はルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人。八村はベンチから出場した。

ウェスタン・カンファレンス4位につけるロケッツとの直接対戦は29－28と1点リードで第1クォーターを終了。続く第2クォーターも点差が離れない拮抗した展開が続くなか、同点で迎えた残り2分7秒に試合をひっくり返されると、同1分16秒から連続得点を与え、51－57と6点ビハインドでハーフタイムに突入した。

前半を終え、ドンチッチが23得点と奮闘。リーブスが8得点、ジェイク・ラレイビアとスマートがともに6得点、レブロンと八村がともに4得点で続いた。

序盤に10点差をつけられた第3クォーターだったが、6点ビハインドで迎えた残り4分55秒からリーブス、レブロン、八村の連続得点で逆転。終盤にはドンチッチが2本の3ポイントを沈めた。

3点リードで迎えた4クォーターは開始43秒にレブロンがダンクを決めたあと、シュートがなかなか決まらず0－8のランを献上。その後、相手の得点も止まったことで点差が離れず、残り3分16秒からエイトン、ドンチッチの連続得点で再びリードを奪った。同2分にスマートが4点差に広げる3ポイントを成功。さらに、エイトンが2連続で得点を決めた。

最終スコア100－92で接戦を制したレイカーズが6連勝。ドンチッチが36得点6リバウンド4アシスト2スティール、レブロンが18得点5リバウンド5アシスト2スティール、リーブスが15得点5アシスト4スティール、スマートが11得点、エイトンが7得点11リバウンド1スティール1ブロックを挙げ、八村は23分の出場で6得点3リバウンド1スティールを記録した。

なお、レイカーズは19日（同18日）、再びロケッツと対戦する。

■試合結果



ヒューストン・ロケッツ 92－100 ロサンゼルス・レイカーズ



HOU｜28｜29｜23｜12｜＝92



LAL｜29｜22｜32｜17｜＝100



Luka.

LeBron.

Smart.

Bullseye.

The Lakers close the game on a 14-4 run, win their 6th straight, and improve to an NBA-best 19-6 in clutch games this season! pic.twitter.com/C4zC32FBgV

- NBA (@NBA) March 17, 2026

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