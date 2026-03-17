PayPayは、地方自治体と連携して実施するキャンペーンや、自治体がPayPayクーポンを活用する取り組みについて、4月以降に実施が決まった施策を公開した。

キャンペーン実施が決まった自治体は、岩手県北上市、群馬県大泉町、千葉県鎌ケ谷市、東京都練馬区、長崎県諫早市となった。各自治体の施策概要は次の通り。

北上市は5月12日から5月31日までで最大20％を付与し、1回あたり上限5000ポイント、期間上限1万ポイント。

大泉町は5月1日から5月31日まで最大20％で、1回あたり上限2000ポイント、期間上限4000ポイント。

鎌ケ谷市は4月22日から5月22日まで最大15％で、1回あたり上限1000ポイント、期間上限3000ポイント。

練馬区は4月15日から6月14日まで最大20％で、1回あたり上限3000ポイント、期間上限1万ポイント。

諫早市は5月1日から5月31日まで最大30％で、1回あたり上限1000ポイント、期間上限1万ポイント。

いずれも対象は各自治体が指定する中規模、小規模のPayPay加盟店で、付与予定日は支払日の翌日から起算して30日後になる。

このほか、PayPayクーポンの活用が決まった施策として、愛知県豊田市のコモ・スクエアを対象にしたクーポンを案内した。期間は4月1日から9月30日までで、PayPayアプリのクーポンから事前に取得し、対象店舗で支払うと最大20％が付与される。1回あたり上限は2万ポイント、期間上限は20万ポイント。

キャンペーン実施が決まった地方自治体

PayPayクーポンの活用が決まった地方自治体

エリア 期間 最大還元率 岩手県北上市 5月12日から5月31日 20% 1回あたり上限5000ポイント、期間上限1万ポイント 群馬県大泉町 5月1日から5月31日 20% 1回あたり上限2000ポイント、期間上限4000ポイント 千葉県鎌ケ谷市 4月22日から5月22日 15% 1回あたり上限1000ポイント、期間上限3000ポイント 東京都練馬区 4月15日から6月14日 20% 1回あたり上限3000ポイント、期間上限1万ポイント 長崎県諫早市 5月1日から5月31日 30% 1回あたり上限1000ポイント、期間上限1万ポイントエリア 期間 最大還元率 愛知県豊田市 4月1日から9月30日 20% 1回あたり上限は2万ポイント、期間上限は20万ポイント