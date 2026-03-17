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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【衝撃の曲線設計?!】部屋の形がカーブしすぎな新築マンションを内見！」を紹介した。場所は東京都文京区、外観から内装まで徹底して「曲線」を取り入れた独創的な賃貸マンションはまるで「異世界ファンタジー」のような世界観と、建築的な面白さを兼ね備えた物件の魅力を解説している。



コンクリート打ちっぱなしの巨大な2つの塔に見える建物に対峙。しかし内部に入ると、それらが曲線を描きながら繋がっていることに気づく。中庭から空を見上げた際には、その複雑な造形美に「バベルの塔やないかい」とツッコミを入れつつ、「めっちゃファンタジー！」と興奮気味に語った。採光が計算された中庭は、都心とは思えない静けさと幻想的な雰囲気を醸し出している。



紹介された1つ目の部屋（1LDK）は、建物のアールに沿った「馬蹄形」の間取りが特徴だ。壁一面の造作収納やベンチもカーブに合わせて設計されており、四角い部屋にはない独特の包容感がある。特に視聴者を驚かせたのは水回りだ。ガラス張りの「スケスケドア」の先には、カーテンで隠せるとはいえ、浴槽とトイレがフルオープンで配置されており、ゆっくり不動産氏は「隠す気がない」その潔さに衝撃を受けていた。



続いて紹介されたメゾネットタイプの部屋は、階段を降りて居住スペースへ向かう「秘密の地下室」のような構造。こちらはトイレが個室になっているなど、部屋ごとにデザインが全く異なる点も興味深い。実はこのマンション、全35室すべてが異なる間取りで作られているという。



ゆっくり不動産氏は、単なる奇抜さだけでなく、都心のビル密集地において中庭を作ることで採光やプライバシーを確保する設計の妙を高く評価。「実用性とデザイン性を兼ね備えた物件」であり、住まい手のメンタルも自然と穏やかになるような空間だと総括した。