インスタグラムを更新

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ戦に5-8で敗れ、大会から姿を消した。失意の帰国後、隅田知一郎投手（西武）がインスタグラムを更新。ある選手名を綴って、リベンジを誓った投稿がファンの胸を打った。

米マイアミから帰国した16日、隅田はインスタグラムを更新。「ファンの皆さんが望んだ結果にはなりませんでした」「オフシーズンからこの大会の準備にはベストを尽くして挑めたつもりです。僕の力不足でした」と、心境を綴った。

ベネズエラ戦では、2番手で5回にマウンドに上がったが、1死一塁からガルシアに2ランを被弾。失意をうかがわせる文面の中で、注目を集めたのは怪我で大会参加を辞退した阪神・石井大智投手への配慮だった。

代替選手として追加招集された隅田は「また日の丸を背負ってプレーできるなら世界で通用する選手に成長して石井選手と一緒にリベンジしたいです」とも記し、侍ジャパンの一員としてマウンドに立てなかった石井への思いも寄せた。

悔しさを噛み締めつつも、大会参加が叶わなかった28歳右腕への配慮にネット上では喝采が続々。X上では「隅田のコメント泣けるぞ」「なんて良い子なの､､､涙が止まらないよ」「熱すぎる！」「インスタで石井大智のこと書いてくれてて感動」との声が並び、帰国後の投稿に熱い視線が注がれていた。



（THE ANSWER編集部）