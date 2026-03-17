年度内での予算成立を目指して連日、論戦が繰り広げられている衆院予算委員会。そこで舵取りを務めているのが、自民党の坂本哲志委員長（75）だ。しかし、坂本氏の議事進行での“振る舞い”に対しては、SNSの一部ユーザーから疑問の声が上がっている。

「13日の衆院予算委員会では、前日に共産党の辰巳孝太郎議員（49）が防衛費増額を巡る質疑中、与党席から“共産党のスパイ”とヤジを飛ばされたとし、委員会で謝罪と撤回を要求しました。しかし坂本氏は“音声を検証し理事会で決める”と突き放し、辰巳氏が食い下がったのです。

すると坂本氏は突然ペンを机に叩きつけるようなそぶりを見せ、“今日の理事会と違うじゃないですか！”と苛立ちを隠さなかった。この様子を見ていたXのユーザーからは、坂本氏の態度に対し《パワハラ》《品格なさすぎ》《チンピラ》といった疑問の声が上がってしまいました」（WEBメディア記者）

高市早苗首相（65）に対する質問も大臣に答弁させる光景が目立ち、野党からは“フェアではない”と委員会運営に疑問の声が相次いでいた坂本氏。12日には否決はされたものの解任決議案を出されるなど、評判が芳しくなかった。

そんななか、対照的に“株を上げている人物”が……。

「中道改革連合の元幹事長、安住淳氏（64）です。’24年7月の衆院選で自民党が少数与党に転落したため、安住氏は野党所属として30年ぶりに予算委員長を務めていました。’24年11月から1年弱の担当でしたが、“時間を守ってください！ルールですから、はい次”“終わってください！”と議員に対して発言するなど、厳格な議事進行で委員会を運営していたことで知られます。

与党議員のみならず野党議員に対しても毅然とした対応で、ヤジを飛ばす議員に“ちょっと、立憲うるさい”と一喝。当時の自民党幹事長だった森山裕氏（80）も、安住氏に対し“みんながしっかり時間を守るというルールが確立できた”と一定の評価をしていましたね」（前出・WEBメディア記者）

冒頭での坂本氏の振る舞いがSNSで話題になると、安住氏のことを思い出すユーザーが続出。過去に安住氏が予算委員長を務めていた動画とともに、こんなコメントが上がっていた。

《所属する党の代表の野田さんへの拍手も石破さんが答弁し出す前にきちんと「静粛に」と止める超フェア安住予算委員長》

《安住さんは、予算委員長としても幹事長としても立派でカッコ良かったです。だからこそ今度の敗退後の対応が残念でなりません。敗因を素直に受け止めて引退せずまた国会議員になってもらいたいです。》

《安住さんは、言葉や態度が悪かったりして批判される事が多かったけど、仕事はきちんとこなす有能な議員だったと思います。》

《今の坂本予算委員長横暴すぎるよ〜 安住予算委員長、、帰ってきて》

（すべて原文ママ）

「安住氏は昨年10月には国民民主党の玉木雄一郎代表（55）に対し、公のインタビューで“玉木”と呼び捨てに。今年1月には中道・野田佳彦代表（68）が当時の立憲民主党職員向けの挨拶の中で“態度の悪い幹事長”と皮肉られるなど、“不遜”な態度が目立ちがちでしたが、議事進行のフェアさでは、再び脚光を浴びているようです」（前出・政治記者）

先の衆院選で敗北し、その後は“音沙汰なし”が続いている安住氏だが、今後は果たしてーー。