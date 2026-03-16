『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』4.9終映へ フィナーレ特典配布や応援上映も！
アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、一部劇場を除き、4月9日をもって終映を迎えることが明らかとなり、ファイナルPV第2弾が公開された。併せて、ラストランに向けたフィナーレ特典や応援上映の開催も発表された。
【写真】「鬼」「鬼殺隊」の応援上映を開催決定！
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。2025年7月18日から公開中だ。
このたび、ファイナルPV第2弾を公開し、一部劇場を除き、4月9日をもって終映を迎えることを発表（4月9日以前に終映する劇場もあり）。
そして、ラストランに向けたフィナーレ特典を公開。3月20日〜27日までは「エンドロールイラストカード 第1弾」、3月28日〜4月9日までは「エンドロールイラストカード 第2弾」をそれぞれ30万名限定配布する。
本作の最後を飾った「エンドロールイラスト」をA4サイズの大判カード「エンドロールイラストカード」第1弾は、竈門炭治郎・嘴平伊之助・栗花落カナヲ・胡蝶しのぶ・悲鳴嶼行冥のイラスト。第2弾は竈門禰豆子・我妻善逸・不死川玄弥・冨岡義勇・時透無一郎・甘露寺蜜璃・伊黒小芭内・不死川実弥のイラストとなる。
そして、本作のフィナーレ応援上映を全国8都市10の劇場にて開催することが決定。4月4日に「鬼」、4月5日に「鬼殺隊」の応援上映を開催する。実施劇場は以下の通り。
【実施劇場】
北海道 TOHOシネマズすすきの
宮城 TOHOシネマズ仙台
東京 TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズ新宿
神奈川 T・ジョイ横浜
愛知 ミッドランドスクエアシネマ
大阪 TOHOシネマズなんば
広島 広島バルト11
福岡 T・ジョイ博多
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、全国公開中。
※竈門禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
※鬼舞辻無惨の「辻」は点一つのしんにょうが正式表記
【写真】「鬼」「鬼殺隊」の応援上映を開催決定！
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。2025年7月18日から公開中だ。
そして、ラストランに向けたフィナーレ特典を公開。3月20日〜27日までは「エンドロールイラストカード 第1弾」、3月28日〜4月9日までは「エンドロールイラストカード 第2弾」をそれぞれ30万名限定配布する。
本作の最後を飾った「エンドロールイラスト」をA4サイズの大判カード「エンドロールイラストカード」第1弾は、竈門炭治郎・嘴平伊之助・栗花落カナヲ・胡蝶しのぶ・悲鳴嶼行冥のイラスト。第2弾は竈門禰豆子・我妻善逸・不死川玄弥・冨岡義勇・時透無一郎・甘露寺蜜璃・伊黒小芭内・不死川実弥のイラストとなる。
そして、本作のフィナーレ応援上映を全国8都市10の劇場にて開催することが決定。4月4日に「鬼」、4月5日に「鬼殺隊」の応援上映を開催する。実施劇場は以下の通り。
【実施劇場】
北海道 TOHOシネマズすすきの
宮城 TOHOシネマズ仙台
東京 TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズ新宿
神奈川 T・ジョイ横浜
愛知 ミッドランドスクエアシネマ
大阪 TOHOシネマズなんば
広島 広島バルト11
福岡 T・ジョイ博多
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、全国公開中。
※竈門禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
※鬼舞辻無惨の「辻」は点一つのしんにょうが正式表記