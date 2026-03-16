韓国女子は日本に10年以上勝利なし。自国メディアは「客観的な戦力で劣勢」と認めつつ、“アジア最強”と「名勝負を期待することは可能」と主張【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、４強が出揃った。準決勝でホスト国のオーストラリアは前回女王の中国と対戦する。そして日本の相手は韓国だ。
この日韓戦を前に、韓国メディア『スターニュース』は、「“韓日戦、10年以上勝利なし”決勝進出をかけ、女子サッカー“運命の対決”」と見出しを打ち、注目の一戦を占った。
「女子アジアカップのベスト４（準決勝）に進出した大韓民国女子サッカー代表チームが、日本と決勝進出をかけて争うことになった。日本を相手に最後に勝利を収めたのは、実に10年以上も前の2015年が最後である。それ以降、９試合連続で勝利できていない日本を乗り越えてこそ、優勝に挑戦する資格を得られる」
両チームが現在、置かれている状況を冷静に受け止める。
「否定できない“アジア最強”と対戦する。女子FIFAランキングで日本は８位で、アジアの中で最も高い。北朝鮮（９位）と共に、ランキングで一桁台のチームだ。一方、韓国は21位で、オーストラリア、中国に次いでアジアでも５番目。女子サッカーのインフラから客観的な戦力に至るまで、その差は決して小さくない」
さらに「歴代の対戦成績がこれを裏付けている」と続ける。
「韓国は日本と通算35回、対戦して、４勝12分け19敗。特に最近の９試合では４分け５敗だ。最後に勝利を収めたのは、2015年に中国の武漢で開かれたE-１選手権（東アジアカップ）での試合で、当時はチョ・ソヒョンとチャン・スルギのゴールにより、日本に２−１で逆転勝ちを収めた。
昨年７月に韓国で開かれたE-１選手権では１−１と引き分けて、韓国が優勝したことはあるが、当時の日本は海外組がほとんど抜けた国内組の選手を中心としたチーム構成であった点を考慮しなければならない」
今大会の日本は、長谷川唯や長野風花、清水梨紗、谷川萌々子、宮澤ひなた、田中美南ら海外組がずらり。充実の陣容で盤石の戦いぶりを見せており、同メディアも「日本の勢いは侮れない」と警戒する。
「直近のフィリピン戦では、日本は90分間で実に50本ものシュートを放った。そのうち枠内シュートは17本だった。この試合で相手に１本のシュートも許さず、ボール支配率は85.3％に達した。FIFAランキングで８位と41位の対決で戦力差が大きかったとはいえ、グループステージではない大会のトーナメントにおいてさえ、日本は数段上の実力を見せつけ、フィリピンを圧倒した。先のグループステージでも17ゴールを記録した一方、１失点も許さなかった」
もっとも、自国の代表チームにも自信を深める。
「シン・サンウ監督が率いる韓国代表も、勢いがある。大会前には、ピッチ外の様々な論争の中で多少、揺れてはいたものの、イランとフィリピンを３−０で相次いで連破し、その後、開催国でありFIFAランキング15位のオーストラリアと乱打戦の末に３−３で引き分け、グループステージを１位で通過した。
準々決勝では格下と見られていたウズベキスタンを相手に、波乱なく６−０の圧勝を収めた。大会のベスト４進出チームに与えられる2027年女子ワールドカップ本大会出場という第一の目標を達成しただけに、これからはプレッシャーを減らし、アジアの頂点に挑戦する番である」
記事では「もちろん、客観的な戦力では韓国が劣勢だ」と認めつつ、「しかし、６万人を超えるホームの観衆を背にしたオーストラリアと乱打戦の末に３−３で引き分けた、その底力を見れば、再び名勝負を期待することは十分に可能だ」と主張。「今大会で、実に12人もの選手がゴールを決めているほど得点源が多様である点も、チームの武器になり得る」とも。
前回大会は準優勝だった韓国は、まだ女子アジアカップで優勝したことがない。初のアジア女王へ邁進するチームに、なでしこジャパンが立ちはだかる。
「もし日本を破って決勝に進めば、実に11年ぶりの韓日戦勝利と共に、史上初の２大会連続の決勝進出という韓国サッカーの新たな歴史を刻むことになる。
シン・サンウ監督は、先の準々決勝を終えた後、『我々の目標はベスト４に入り、ワールドカップ出場権を獲得することで、選手たちはよくやってくれた。しかし、これに満足せず、しっかりと準備して次の試合に備えなければならない』と述べ、“ワールドカップ出場以上”の目標を見据えた。そのために乗り越えなければならない相手が、日本である」
２大会ぶり３度目の優勝を目ざす日本としても、負けるわけにはいかない。激闘必死の日韓戦は、日本時間で３月18日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
この日韓戦を前に、韓国メディア『スターニュース』は、「“韓日戦、10年以上勝利なし”決勝進出をかけ、女子サッカー“運命の対決”」と見出しを打ち、注目の一戦を占った。
「女子アジアカップのベスト４（準決勝）に進出した大韓民国女子サッカー代表チームが、日本と決勝進出をかけて争うことになった。日本を相手に最後に勝利を収めたのは、実に10年以上も前の2015年が最後である。それ以降、９試合連続で勝利できていない日本を乗り越えてこそ、優勝に挑戦する資格を得られる」
「否定できない“アジア最強”と対戦する。女子FIFAランキングで日本は８位で、アジアの中で最も高い。北朝鮮（９位）と共に、ランキングで一桁台のチームだ。一方、韓国は21位で、オーストラリア、中国に次いでアジアでも５番目。女子サッカーのインフラから客観的な戦力に至るまで、その差は決して小さくない」
さらに「歴代の対戦成績がこれを裏付けている」と続ける。
「韓国は日本と通算35回、対戦して、４勝12分け19敗。特に最近の９試合では４分け５敗だ。最後に勝利を収めたのは、2015年に中国の武漢で開かれたE-１選手権（東アジアカップ）での試合で、当時はチョ・ソヒョンとチャン・スルギのゴールにより、日本に２−１で逆転勝ちを収めた。
昨年７月に韓国で開かれたE-１選手権では１−１と引き分けて、韓国が優勝したことはあるが、当時の日本は海外組がほとんど抜けた国内組の選手を中心としたチーム構成であった点を考慮しなければならない」
今大会の日本は、長谷川唯や長野風花、清水梨紗、谷川萌々子、宮澤ひなた、田中美南ら海外組がずらり。充実の陣容で盤石の戦いぶりを見せており、同メディアも「日本の勢いは侮れない」と警戒する。
「直近のフィリピン戦では、日本は90分間で実に50本ものシュートを放った。そのうち枠内シュートは17本だった。この試合で相手に１本のシュートも許さず、ボール支配率は85.3％に達した。FIFAランキングで８位と41位の対決で戦力差が大きかったとはいえ、グループステージではない大会のトーナメントにおいてさえ、日本は数段上の実力を見せつけ、フィリピンを圧倒した。先のグループステージでも17ゴールを記録した一方、１失点も許さなかった」
もっとも、自国の代表チームにも自信を深める。
「シン・サンウ監督が率いる韓国代表も、勢いがある。大会前には、ピッチ外の様々な論争の中で多少、揺れてはいたものの、イランとフィリピンを３−０で相次いで連破し、その後、開催国でありFIFAランキング15位のオーストラリアと乱打戦の末に３−３で引き分け、グループステージを１位で通過した。
準々決勝では格下と見られていたウズベキスタンを相手に、波乱なく６−０の圧勝を収めた。大会のベスト４進出チームに与えられる2027年女子ワールドカップ本大会出場という第一の目標を達成しただけに、これからはプレッシャーを減らし、アジアの頂点に挑戦する番である」
記事では「もちろん、客観的な戦力では韓国が劣勢だ」と認めつつ、「しかし、６万人を超えるホームの観衆を背にしたオーストラリアと乱打戦の末に３−３で引き分けた、その底力を見れば、再び名勝負を期待することは十分に可能だ」と主張。「今大会で、実に12人もの選手がゴールを決めているほど得点源が多様である点も、チームの武器になり得る」とも。
前回大会は準優勝だった韓国は、まだ女子アジアカップで優勝したことがない。初のアジア女王へ邁進するチームに、なでしこジャパンが立ちはだかる。
「もし日本を破って決勝に進めば、実に11年ぶりの韓日戦勝利と共に、史上初の２大会連続の決勝進出という韓国サッカーの新たな歴史を刻むことになる。
シン・サンウ監督は、先の準々決勝を終えた後、『我々の目標はベスト４に入り、ワールドカップ出場権を獲得することで、選手たちはよくやってくれた。しかし、これに満足せず、しっかりと準備して次の試合に備えなければならない』と述べ、“ワールドカップ出場以上”の目標を見据えた。そのために乗り越えなければならない相手が、日本である」
２大会ぶり３度目の優勝を目ざす日本としても、負けるわけにはいかない。激闘必死の日韓戦は、日本時間で３月18日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー