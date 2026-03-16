韓国女子は日本に10年以上勝利なし。自国メディアは「客観的な戦力で劣勢」と認めつつ、“アジア最強”と「名勝負を期待することは可能」と主張【女子アジア杯】

韓国女子は日本に10年以上勝利なし。自国メディアは「客観的な戦力で劣勢」と認めつつ、“アジア最強”と「名勝負を期待することは可能」と主張【女子アジア杯】