「ロボット審判は必要だ」ファンが嘆いた事実上の“頂上決戦”…「これほどまでの大熱戦がこんな結末になるなんて」【WBC】

ソトへのストライク判定など、ドミニカと米国の準決勝で審判の判定に疑問の声が上がった(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークで準決勝が行われ、米国がドミニカ共和国を2−1で下し、3大会連続の決勝進出を決めている。

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2回にドミニカのカミネロが昨季サイ・ヤング賞右腕のスキーンズから先制ソロを左越えに放って1点を先制したが、米国は4回にヘンダーソン、アンソニーの2者連続アーチで2−1と逆転に成功した。

2−1のまま終盤に突入したが、8回のドミニカの攻撃で、一死からのソトへのストライク判定、9回最後の打者となったぺルドモへの低めのスライダーがストライクと判定されたシーンには疑問の声が上がっている。

米メディア『ClutchPoints』は「ソトとペルドモへの『見逃し三振』判定に、ファンからはABS（ロボット審判）を待望する声」と伝えた。

同メディアは「米国対ドミニカ共和国というWBCの大熱戦。その終盤における『あまりに酷い』ストライク判定の数々に、ファンは信じられないといった様子だ」と記している。