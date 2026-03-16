「今年の神デニムこれです！」【ユニクロ】体型カバーも叶う♡「最強ジーンズ」

まだまだブームが継続しそうなデニムアイテム。これから買い足そうと考えている大人女性は、おしゃれさんのイチオシアイテムをチェックしてみて。今回は【ユニクロ】の「ワイドジーンズ」をご紹介。ユニクロ公認インフルエンサーの@panko0821さんも「大本命」と太鼓判を押しているアイテムで、たっぷりとボリューム感があり、一点投入でサマ見えが狙えます。体型カバーも期待できるので、ぜひデイリーコーデの相棒にしてください。

レッグラインを拾いにくいワイドジーンズ

【ユニクロ】「ローライズワイドジーンズ」\4,990（税込）

ゆとりのあるワイドシルエットのジーンズ。裾にかけて広がるフレアシルエットが美しく、公式サイトによると「脚が長く見える」とのこと。2026年春夏のトレンドであるローウエストが採用されており、垢抜けに一役買ってくれそうです。ゆるっとしたスウェットと合わせたラフなコーデや、春先には薄手のブラウスでフェミニンに仕上げるのもおすすめ。

シンプルなワンツーコーデでもサマ見え

ワイドなフレアシルエットでサマ見えが狙えるジーンズは、シンプルなワンツーでもおしゃれに決まりそう。@panko0821さんは「今年の神デニムはこれです」とコメントするほど大絶賛！ ビビッドな赤のトップスを合わせれば、周りと差がつく存在感のあるコーデに。トップスはインして全体のバランスを整えて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M