ここ数日、タレント・紗栄子の過去の言動が、SNS上で物議を醸している。「現在話題になっているのは、紗栄子さんが2024年8月にYouTubeにアップした動画です。当時、イギリス留学中だった息子たちに紗栄子さんが会いに行き、長男とロンドンを観光する様子が映像に収められていました。モデルとしても活躍する長男・道休蓮さんは、紗栄子さんの元夫・ダルビッシュ有さんとの間に生まれ、現在18歳。撮影当時は16歳でした。この長