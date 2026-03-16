入院していたママがおうちに帰ってきた日の光景が、温かな気持ちを届けてくれると感動を呼んでいます。

ママが帰ってきた嬉しさを抑えきれないわんちゃんたちと、そんなわんちゃんを愛おしそうに撫でてあげるママの姿に思わず涙してしまう人が続出。

その光景は、たくさんの人に「当たり前の日常が本当の幸せですね」「愛されるって幸せなこと」と、大切なことを思い出させてくれることに。再生回数64万回を突破しました。

【動画：入院していたママが帰ってきたら、犬たちが『おかえり』と出迎えて…涙が止まらない『生きた証』】

病院から帰ってきたママ

たくさんの人に温かい気持ちを届けてくれることとなったのは、TikTokアカウント『クーピーの日常』に投稿された、日常の風景。

この日は、入院していたママがおうちに帰ってきた日だったそうで、投稿者さんはおうちで過ごすママの様子をカメラで撮影することに。

そこには、布団に横になるママを嬉しそうに囲む、トイプードルのくーちゃんとぴーちゃんの姿が。

離れていた時間を取り戻すかのようにママに寄り添うふたりの姿に、思わず胸が熱くなります。

ママのそばから離れないくーちゃんとぴーちゃん

しばらくの間ママに会えなかったくーちゃんとぴーちゃんは、まるで磁石のようにママにぴったりとくっついていたそう。

幸せそうなふたりの表情に、なんだかこちらまで嬉しくなってしまいます。

そんな甘えん坊なくーちゃんとぴーちゃんの姿を見て、ママは優しくふたりを撫でてあげたそう。病院から帰ってきたばかりで体も辛く大変だったはずなのに、ふたりのことを優先してあげるママ。

その姿に、母という存在の偉大さを感じずにはいられません。

きっと、ふたりもその大きく温かい手の温度に心から安らげたことでしょう。

『当たり前の日常』の大切さに、たくさんの人が涙

そうして、ママといつも通りの時間を過ごしていたくーちゃんとぴーちゃん。

すると、ふたりはママに甘えたい気持ちが大きくなってきたようで、横になっているママの胸の上に前足を乗せて、ママの上に乗り始めたのだとか。大好きなママの顔を覗くふたりのしっぽは、ブンブンと左右に揺れてとても嬉しそうです。

そんなくーちゃんとぴーちゃんの姿に、ママも思わず「ここから見るふたり可愛い」と笑顔に。

そんな当たり前のようで、そこにあるのが本当は奇跡のような光景。つい忘れてしまいがちなその幸せ溢れる日常の光景に、たくさんの人が涙することとなったのでした。

くーちゃんとぴーちゃんとママ、そして3人を近くでそっと見守る投稿者さんの光景には、「幸せな時間ですね」「ふたりにとっても大切なママですもんね」「私も亡き母に会いたくなりました」と、感動の声が寄せられることに。その後、残念ながらママは亡くなってしまったそう…ですが、くーちゃんとぴーちゃんの心の中でずっと生き続けることでしょう。

TikTokアカウント『クーピーの日常』では、そんな家族の優しさに包まれて育ったくーちゃんとぴーちゃんの日常風景が投稿されています。

くーちゃん、ぴーちゃん、お母さま、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「クーピーの日常」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。