◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

WBC連覇を逃した野球日本代表・侍ジャパンの山本由伸投手が今大会を振り返りました。

先発した山本投手は1回に先頭打者本塁打を浴びて先制を許すと、2回にも連続2ベースヒットから失点。4回2失点でマウンドを降りました。

山本投手は試合後「本当に心から悔しい。もう終わってしまったので悔しいとしか言えない」と思いを吐露。

自身の投球については「立ち上がりにいきなりホームランを打たれて、2回も長打からランナーを出してまた勝ち越しを許した。3回4回と何とか抑えられたが、立ち上がりに失点してしまったのは後の試合展開にもすごく響いてしまった」と反省の弁を述べます。

「今日負けてしまったのですごく悔しかったですけど、またこのユニフォームを着て野球ができたのはすごく良かった」とコメントした山本投手。「僕は(チームに)最後に合流したが、すぐに一丸となった雰囲気に入れるようにしていただきすごく感謝している」と今回のチームへの思いを明かしました。