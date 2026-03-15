フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは先週に引き続いて「黄金コンビ」。親交が深く、ヤクルトでチームメートとしてプレーした坂口智隆氏、上田剛史氏が「センター不動のレギュラー」＆「不動の外野守備固め」コンビとして出演した。

坂口氏は、２０１１年に最多安打。ゴールデングラブ賞４度の実績を引っさげて、１６年にオリックスからヤクルトに移籍。

上田氏に感謝してほしいこととして「剛史は僕にレギュラーを譲ってくれたおかげで、守備固めっていう緊迫した場面で勝ってる試合で『絶対に上田を使わないといけない』っていう役職ですよね。それを与えたのは僕なので。プロ野球人生長くなってるわけじゃないですか？選手生命が」と主張した。

さらに「で、僕らも３０歳オーバーの外野手が多かったので、そのレギュラーたちが長いシーズン息切れしては困る。彼のような存在のおかげでレギュラーたちが長くレギュラーでいられるっていう」と相乗効果について話した。

上田氏は「僕は守備が一番、上手かったです。チームで当時。僕、坂口さんに勝てるとしたら、やっぱり肩の強さと足の速さしか勝てないなと思っていたんです」と述懐。

「だから、試合前のシートノックは、坂口さんの後ろに張り付いて、ベテランの弱々しい（守備の）残像を生かして。球のチャージもゆるい。バックホームも適当！」と笑わせた。

つづけて「その（坂口氏の）後ろで、僕が。チャージも速い、肩もレーザービーム。首脳陣にアピールしまくってたら。いつのまにか、守備めちゃくちゃ上手くなってたんです。それで不動の守備固めという役職をいただいたんですけど。坂口さんのおかげで上手くなった」と好影響を受けたことを明かしていた。