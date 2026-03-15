【カードキャプターさくら】木之本桜と李小狼モデルのメガネ登場！
執事眼鏡eyemirrorより、アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』より、木之本 桜、李 小狼をイメージしたコラボレーション眼鏡の予約開始された。
＞＞＞さくらちゃんと小狼くんの眼鏡をチェック！（写真20点）
『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章『カードキャプターさくら クリアカード編』がスタート。2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。世界中で、世代を超えて愛される国民的作品。関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2200万部を突破している。
そんな『カードキャプターさくら』に登場する木之本桜と李小狼をイメージしたコラボ眼鏡の予約が開始された。
「木之本 桜 モデル」は、ほんのり淡い「さくらピンク」のメタルフレーム。さくらちゃんのモチーフをさりげなくデザインに落とし込み、普段使いしやすいフレームに仕上げられている。
フレームの周りには「疾風（ゲール）」 のエフェクトをイメージした模様を刻印。コスチュームをイメージした五角星とラインを取り入れました。杖の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、コスチュームの王冠や羽のモチーフの刻印・「飛翔(フライト)」と桜の花びらをイメージしたステンド七宝等を施した繊細なデザイン。先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。小狼くんとお揃いのデザインです。
「李 小狼 モデル」は、シャイニーブラウン×グリーンの組み合わせがお洒落なメタルフレーム。小狼くんの髪色とコスチュームをイメージしシックなデザインにまとめている。「雷帝招来」のエフェクトをイメージした模様を刻印。
クロウカード編・さくらカード編で着用している式服のモチーフをさりげなく取り入れている。剣の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、クリアカード編の式服の模様を型抜きし、羅針盤の模様を刻印。先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。さくらちゃんとお揃いのデザインだ。
眼鏡には、眼鏡拭きとオリジナル眼鏡ケースもセット内容に含まれている。
ぜひこの機会にお手元に。
（C）CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
＞＞＞さくらちゃんと小狼くんの眼鏡をチェック！（写真20点）
『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。
連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章『カードキャプターさくら クリアカード編』がスタート。2021年には連載25周年を迎え、数多くの関連グッズが発売された。2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。世界中で、世代を超えて愛される国民的作品。関連書籍も多く、原作の累計発行部数は2200万部を突破している。
「木之本 桜 モデル」は、ほんのり淡い「さくらピンク」のメタルフレーム。さくらちゃんのモチーフをさりげなくデザインに落とし込み、普段使いしやすいフレームに仕上げられている。
フレームの周りには「疾風（ゲール）」 のエフェクトをイメージした模様を刻印。コスチュームをイメージした五角星とラインを取り入れました。杖の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、コスチュームの王冠や羽のモチーフの刻印・「飛翔(フライト)」と桜の花びらをイメージしたステンド七宝等を施した繊細なデザイン。先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。小狼くんとお揃いのデザインです。
「李 小狼 モデル」は、シャイニーブラウン×グリーンの組み合わせがお洒落なメタルフレーム。小狼くんの髪色とコスチュームをイメージしシックなデザインにまとめている。「雷帝招来」のエフェクトをイメージした模様を刻印。
クロウカード編・さくらカード編で着用している式服のモチーフをさりげなく取り入れている。剣の宝玉をイメージしたラインストーンをあしらい、クリアカード編の式服の模様を型抜きし、羅針盤の模様を刻印。先端部分は羽をイメージした形状に羽モチーフを配置。さくらちゃんとお揃いのデザインだ。
眼鏡には、眼鏡拭きとオリジナル眼鏡ケースもセット内容に含まれている。
ぜひこの機会にお手元に。
（C）CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK
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