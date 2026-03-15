WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークには、前回侍ジャパンのメンバーとして世界一に輝いたラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も姿を見せ、大谷翔平投手（ドジャース）と再会のハグを交わした。大会公式は、2人のやり取りの一部を公開している。

ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。背中に「東京」と書かれた白いTシャツとジーンズをまとったラフな装いだった。前回優勝メンバーの周東、源田らと対面するとハグを交わした。大谷が打撃練習のためにグラウンドに姿を見せると、歩み寄って再会のハグ。短い時間だったが、笑顔で言葉を交わした。

ヌートバーは取材エリアから出ずにいたものの、気づいた大谷が自身の足元を指さし“来なよ”とリアクション。バッティングゲージ近くまで特別に移動を許された。大谷は「Ohtani Pass（大谷パス）」と粋な一言を放ち、笑顔で抱擁していた。WBC公式Xで動画が公開されている。

優勝した2023年、国外出身選手としては初の日本代表となったヌートバーは不動の「1番・中堅」としてチームをけん引。気迫満点のハッスルプレーと、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで“たっちゃん”の愛称もつき、日本ファンの心を掴んだ。今大会はオフに両足のかかとを手術した影響もあり、メンバー入りはならず。インスタでは1次ラウンドの日本戦をテレビ観戦する様子を定期的に発信していた。

大谷との再会前には報道陣の取材にも応じ「なんで僕も緊張しているのか分からない。前回大会でチームと共にここに来た時も、間違いなく大きな瞬間だったからだと思う。フィールド外にいるのは変な感覚だ。緊張はしているがワクワクもしている」と気持ちの高ぶりを表現。「素晴らしい試合になることは分かっているし、準備はできている。そして、日本が勝つことを願っている」とエールを送った。



（THE ANSWER編集部）