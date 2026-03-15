日銀がマイナス金利政策をやめ、「金利のある世界」が始まってから、この3月で2年がたった。限りなくゼロに近かった預金金利は目に見えて上昇し、住宅ローン金利にも影響が出始めている。国際情勢が騒がしい中で、今後の金利見通しを推し量るのは難しいが、私たち消費者がこれから気を付けるべき基本を挙げていきたい。（消費経済ジャーナリスト 松崎のり子）

金利上昇！定期預金は「何年物」にするべきか

この3年間で最も変化があったのが、預金金利だろう。マイナス金利時代は年0.001％だったメガバンクの普通預金金 利は、今や0.3％まで上がった。

ネット銀行が気合を入れてくるボーナス時期の定期預金金利も、2025年冬では1年物で年1.0％超えも当たり前に。金利が上昇傾向の時期は、預金金利を長期間固定してしまうことはよろしくない。

定期預金の3年物や5年物の金利が高く見えたとしても、その間にさらに金利が引き上げになったらもったいないからだ。そのため、せいぜい1年物までを選びましょうというのがセオリーなのだが、もしこの先も金利上昇スピードが速まると考えるなら、1年でも長いかもしれない。

次回の日銀の利上げは4月あるいは7月になるという見方が多い。短いタイミングで次の利上げがあると思えるなら、1年物＋6か月物を組み合わせたり、6カ月物の金利を見ながらつないでいくのも選択肢になりそうだ。

また、定期預金の満期時に、「そのまま継続する」ではなく、「元金利息ともに払い戻す」を選んでおくと、その時点でより高金利の定期が出ていれば乗り換えられる。

ただし、あまり資金を細切れに預けても高金利の効果は薄くなる。なお、高めの金利に引かれて預ける金融機関の数を増やしすぎるのも、同じく資金が分散し、手間もかかるので賢い選択とは言えないだろう。

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