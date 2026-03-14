「小さめバッグ」探してる人へ！【niko and ...】コーデが締まる「ウエストバッグ」がいいかも♡

「必要最低限の荷物を入れて、身軽にお出かけしたい！」小さめバッグを探しているなら、【niko and ...（ニコアンド）】の「ウエストバッグ」がおすすめです。ベルト代わりに使ってコーデを引き締める効果を期待でき、トレンドのスポーティ要素もプラスできるのが魅力。スタッフさんのスタイリングを参考に、ウエストバッグを活用して春のファッションを思いっきり楽しんで。

これ1つでOK！ ミニマルで実用性も高いウエストバッグ

【niko and ...】「オリジナルスリムウエストバッグ」\3,500（税込）

高さ11cm × 幅25cm × マチ2.5cm、コンパクトサイズが特徴のウエストバッグ。「柔らかいナイロン素材」（公式オンラインストアより）を使用したスリムな形状とワンカラーデザインが、洗練された印象を与えそう。公式オンラインストアによると「スマホ、財布、ハンカチなど、必要最低限の荷物」を収納可能とのこと。背面に1個、前面に2個ポケットが付いているため、鍵やリップなどバッグの中で迷子になりがちな小物や、サッと取り出したいパスケースなどを収納できるのも嬉しいポイントです。