「好きな芸能人は？」と聞いてくる女性が、返答から感じ取っていること９パターン
飲み会などで女性と会話する際、「好きな芸能人は？」と聞かれることが結構あります。何気ない世間話ですが、実はこの質問の裏には、複雑なアンテナが張り巡らせてあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『好きな芸能人は？』と聞いてくる女性が、返答から感じ取っていること９パターン」をご紹介します。
【１】その男性の「物事に対する価値観やセンス」を判断している
「よく見てるＴＶや映画の傾向とか、結構その人のことがわかる」（２０代女性）など、名前を挙げた芸能人を手がかりにして、男性の価値観を読み取っている女性もいるようです。「何故その芸能人が好きなのか」という説明がキチンとできると好印象でしょう。
【２】その男性が「二次元好きかどうか」を判断している
「声優さんとかアニメキャラはちょっと」（２０代女性）など、アニメに興味が無い人が知らない声優の名前を答えると、二次元オタクな人だと判断されるようです。ただし、相手の女性もアニメ好きとわかっているときは、逆に会話が盛り上がるかもしれません。
【３】その男性が抱いている「理想の男性像」を判断している
「どんな男性を目指しているのか知りたい」（２０代女性）など、男性の芸能人について聞かれた場合は、男としてどんな美意識を持っているかが読み取られるようです。ルックスの好みより、仕事やライフスタイルなどで尊敬できる人物の名前を挙げるとよさそうです。
【４】その男性が「空気が読めるかどうか」を判断している
「アラサー女子が多い飲み会で１０代の名前を出しちゃダメ（笑）」（３０代女性）など、その場の状況に応じた答えができるかどうかを判断している女性もいるようです。聞かれた女性の世代に合わせたタレントの名前を挙げるなど、上手に気配りをしたいところです。
【５】その芸能人と「自分自身が似ているかどうか」を判断している
「ちょっとでも似てたら、やっぱり嬉しい」（２０代女性）など、名前を挙げた芸能人と自分が似ているかどうかで、男性からの好意を測っているケースもあるようです。「雰囲気がちょっと似てる」などの一言を付け足すと、さりげなく好意をアピールできそうです。
【６】その男性が「ロリコンでないかどうか」を判断している
「すっごい若いアイドルの名前を出されると引く」（２０代女性）など、名前を挙げた芸能人の「世代」もポイントのひとつのようです。ローティーンのアイドルグループなど、自分と比べてあまりにも若すぎる芸能人の名前を出すのは避けたほうがよいでしょう。
【７】その男性が「遊び人のチャラ男かどうか」を判断している
「ギャル系とかが好きな人はチャラそう」（１０代女性）など、名前を挙げた芸能人によっては、恋愛に対するスタンスが軽いと判断されるケースもあるようです。純愛系のドラマや映画で人気の出た女優を選ぶなど、その芸能人のイメージも意識した方がよさそうです。
【８】その男性が「恋人選びで重視するポイント」を判断している
「すごい美人の女優さんとかなら、顔重視の人かなと思う」（２０代女性）など、答えとして挙げた芸能人の特徴によって「女性を選ぶときどこを見るか」が読み取られるようです。性格やキャラクター重視なら、あえて女性芸人の名前を挙げるのもひとつの方法でしょう。
【９】その男性の「外見的な女性の好み」を判断している
「顔とかファッションの好みの傾向がわかりやすい」（２０代女性）など、答えとして挙げた芸能人の外見によって、容姿の好みが判断されるようです。髪型やファッションなど全体の雰囲気も含めて考察するところが、女性ならではの判断基準といえそうです。
ほかにも、「『好きな芸能人は？』と聞いてくる女性が、返答から感じ取っていること」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】その男性の「物事に対する価値観やセンス」を判断している
「よく見てるＴＶや映画の傾向とか、結構その人のことがわかる」（２０代女性）など、名前を挙げた芸能人を手がかりにして、男性の価値観を読み取っている女性もいるようです。「何故その芸能人が好きなのか」という説明がキチンとできると好印象でしょう。
「声優さんとかアニメキャラはちょっと」（２０代女性）など、アニメに興味が無い人が知らない声優の名前を答えると、二次元オタクな人だと判断されるようです。ただし、相手の女性もアニメ好きとわかっているときは、逆に会話が盛り上がるかもしれません。
【３】その男性が抱いている「理想の男性像」を判断している
「どんな男性を目指しているのか知りたい」（２０代女性）など、男性の芸能人について聞かれた場合は、男としてどんな美意識を持っているかが読み取られるようです。ルックスの好みより、仕事やライフスタイルなどで尊敬できる人物の名前を挙げるとよさそうです。
【４】その男性が「空気が読めるかどうか」を判断している
「アラサー女子が多い飲み会で１０代の名前を出しちゃダメ（笑）」（３０代女性）など、その場の状況に応じた答えができるかどうかを判断している女性もいるようです。聞かれた女性の世代に合わせたタレントの名前を挙げるなど、上手に気配りをしたいところです。
【５】その芸能人と「自分自身が似ているかどうか」を判断している
「ちょっとでも似てたら、やっぱり嬉しい」（２０代女性）など、名前を挙げた芸能人と自分が似ているかどうかで、男性からの好意を測っているケースもあるようです。「雰囲気がちょっと似てる」などの一言を付け足すと、さりげなく好意をアピールできそうです。
【６】その男性が「ロリコンでないかどうか」を判断している
「すっごい若いアイドルの名前を出されると引く」（２０代女性）など、名前を挙げた芸能人の「世代」もポイントのひとつのようです。ローティーンのアイドルグループなど、自分と比べてあまりにも若すぎる芸能人の名前を出すのは避けたほうがよいでしょう。
【７】その男性が「遊び人のチャラ男かどうか」を判断している
「ギャル系とかが好きな人はチャラそう」（１０代女性）など、名前を挙げた芸能人によっては、恋愛に対するスタンスが軽いと判断されるケースもあるようです。純愛系のドラマや映画で人気の出た女優を選ぶなど、その芸能人のイメージも意識した方がよさそうです。
【８】その男性が「恋人選びで重視するポイント」を判断している
「すごい美人の女優さんとかなら、顔重視の人かなと思う」（２０代女性）など、答えとして挙げた芸能人の特徴によって「女性を選ぶときどこを見るか」が読み取られるようです。性格やキャラクター重視なら、あえて女性芸人の名前を挙げるのもひとつの方法でしょう。
【９】その男性の「外見的な女性の好み」を判断している
「顔とかファッションの好みの傾向がわかりやすい」（２０代女性）など、答えとして挙げた芸能人の外見によって、容姿の好みが判断されるようです。髪型やファッションなど全体の雰囲気も含めて考察するところが、女性ならではの判断基準といえそうです。
ほかにも、「『好きな芸能人は？』と聞いてくる女性が、返答から感じ取っていること」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）