◇WBC 準々決勝 アメリカ5-3カナダ（日本時間14日、ダイキン・パーク）

WBC（ワールドベースボールクラシック）の準々決勝が日本時間14日に行われ、アメリカがカナダに5-3で勝利しました。

プールB2位通過のアメリカはプールA1位通過のカナダと対戦。アメリカは初回、先頭のボビー・ウィットJr選手が四球を選ぶと、3番のアーロン・ジャッジ選手がツーベースヒットを放ち1アウト2、3塁に好機が拡大。4番のカイル・シュワーバー選手のファーストゴロの間に1点を奪い、先制します。

3回には、2アウト満塁からアレックス・ブレグマン選手のタイムリーに、相手のミスも重なり2点を追加。6回にはブライス・トゥラング選手のタイムリーやピート・クロウ＝アームストロング選手もタイムリーを放ち、5-0まで点差を広げました。

投げては先発のローガン・ウェブ投手が5回途中71球、無失点5奪三振の危なげない好投を披露。しかし6回、代わったブラッドリー・ケラー投手がタイムリーを放たれ、1点を返されます。さらに継投のゲイブ・スパイアー投手がボー・ネイラー選手に2ランホームランを浴び、2点差に詰め寄られました。

さらに7回には4番手のデービッド・ベッドナー投手が2本の内野安打やバッテリーエラーでノーアウト2、3塁の大ピンチ。それでもメジャーで通算315試合登板の右腕が2者連続含む3つのアウトを奪い、無失点で切り抜けます。

2点差の9回は剛腕メイソン・ミラー投手がカナダ打線を圧倒。最速102.4マイル(約164.7キロ)のストレートを武器に3者連続三振で逃げ切りました。