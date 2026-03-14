猫が飼い主の目を盗んでやっていること5選

猫のルールと人間のルールは違いますが、不思議なことに猫は飼い主が「ダメ」と言いそうなことをよくわかっています。

飼い主の目が届かない留守番中や夜の就寝時は、好奇心や欲求を満たすチャンス。猫がこっそりやっていることを見てみましょう。

1.キッチンの中を探索

人の気配がなくなったのを見計らって、猫はいつも「ダメ」といわれているキッチンや食卓の上を探索しに行くでしょう。

こうした行動は、必ずしも空腹が理由とは限りません。テーブルは部屋を見渡せる高さがありますし、飼い主がふだん大切そうにしている食品に関心を抱いているだけなのです。

とはいえ、もちろん何か食べ物をみつけたら、開けてみようと試みるでしょう。食べ物は、袋や箱に入っていても、出しっぱなしにしないようにしましょう。

2.危険な場所へ登ってみる

冷蔵庫の上やカーテンレールの上など、ふだん飼い主に見られたら「降りなさい！」と注意される高い場所に挑戦することもあります。特に多頭飼いだとお互いに新しい場所を求めて、上へ上へ探検する傾向があります。

キッチンと同様に、猫にとって部屋を一望できる高い場所は、優越感に浸れる安心地帯です。本来なら、一日に何度か登りたい場所であっても、飼い主の前では止められてしまうでしょう。人がいないときに猫だけで登れないような対策は必要です。

3.壁やソファなどで爪とぎ

猫の爪とぎは、本能的に必要な行動です。古い爪をはがすだけでなく、ストレス解消やなわばりを示すマーキングなど、様々な効果があります。そのため、専用爪とぎがあっても、壁でもソファでもカーテンでもいろんなところで爪とぎしたいのが本心なのです。

もし、爪とぎを見つけたら、猫は叱られるとわかっているかもしれません。猫は行動後に注意しても効果がないため、爪とぎの設置場所を増やして対策しましょう。また、爪とぎ防止カバーの使用も有効です。

4.ビニール袋を噛む

ビニール袋のカサカサという音や独特の質感は、猫にとってはワクワクする刺激になります。さらに、袋の中に何か入っていれば、その中身を確かめたくなるのも猫の習性です。

飼い主がいるときなら、すぐに取り上げられてしまうのはわかっているでしょう。だからこそ人目を盗んでやってしまうのです。

ビニール類は、誤飲すると命にかかわるほど危険なため、ゴミ箱にかけてある袋でも猫が誤って噛まないように対策しておきましょう。

5.洗濯物の上でくつろぐ

洗濯前のカゴの中、あるいは干して畳んである洗濯物の上などは、飼い主のニオイが残っていることへの親しみや、肌触りの良さから、猫はすっかりくつろいでしまうことがあります。

家族がいる時には、さっと片づけられてしまう「禁断のベッド」が、留守番中は独り占めできるのです。猫は新しい場所をみつけると、誰にもバレずに過ごしたくなるのです。

抜け毛の季節は、放っておくと洗濯物が毛だらけになってしまいます。洗濯済みの衣類は、猫が乗る前に片付けましょう。

どうしてこっそり隠れてやるの？その心理を解説

目の前でやるなら、すぐに気が付いて対策できるのに、猫のこっそり行動には何日も気づかないことさえあります。猫は本来、リスクを避ける傾向があります。新しいことを試す際には、注意されたり制止されたりしない状況を選ぶため、人がいないタイミングを見計らうのです。

また、もともと持っている狩猟本能からくる好奇心も要因です。探したい、何かみつけたいという探索欲求を満たしているときは、飼い主であっても邪魔されたくないのです。

特に猫はできるだけ相手との衝突を避けようとする性質があります。そのため、過去に叱られた経験がある猫はトラブルを避けようとして、あえてバレない状況を選んでしまうのです。

こうした本能からくる行動の矯正は、簡単ではありません。一度問題行動が起きた場合は、それを教訓ととらえ、飼い主側が環境を整えて対策するほうが現実的です。

まとめ

猫が人のいないところで「こっそり行動」するのは、賢く状況を見極めて、本能の欲求を満たそうとする猫らしい知恵のひとつです。いたずらと呼ばれるものであっても、猫には必要な行動なのです。

これらの猫の行動を矯正しようとするのは難しい一方、飼い主側が環境を整えることは可能です。危険な場所への対策や誤飲防止をすること、さらに猫が安全に本能を発揮できる場所も用意できれば、お互いにストレスを溜める必要はありません。

留守番中の愛猫が真剣な顔をして何をしているか想像するのも楽しいものですが、最近では音声マイク付きのペットカメラなどもあるので、問題行動が気になる場合は、カメラを活用して様子を確認する方法もあります。

(獣医師監修：葛野宗)