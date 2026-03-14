藤枝の槙野監督に脚光

今季から藤枝MYFCを率いる槙野智章監督の“熱い”指導にファンは感銘を受けている。

槙野監督は5シーズンに渡ってチームを率いた須藤大輔前監督の後を継いで藤枝の指揮官となった。ジュビロ磐田との静岡ダービーとなった前節はPK戦の末に勝利。開幕5試合で勝ち点9を積み上げ、J2・J3百年構想リーグEAST-Bで5位につけている。

藤枝は3月13日にクラブの公式YouTubeで磐田戦前日練習から試合後までの密着映像を公開。試合前のミーティングからハーフタイムのロッカールームなど至るところで選手たちに熱血指導を行う槙野監督の様子も収められていた。現役時代から変わらぬ熱い姿勢で試合に臨むその姿勢は選手たちに大きな影響を与えているようだ。

映像を見たファンからは「やっぱすごい良い監督だなぁ」「槙野監督の熱量、熱波が選手達に伝わってるのが動画見て分かる」「モチベーターとしてとんでもない才能ある」「この熱量はすごいな本当に、、、」「ミスターの情熱がこちらにも伝わってきます」「選手として第一線で戦ってたからこそ、言葉にチカラがあるし、ワードのチョイスも素晴らしい」「毎試合こんな熱くやってんだ」「羨ましい熱さ」「めちゃくちゃ良い雰囲気」「変える力がある」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）