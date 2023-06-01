【1/35 シュビムワーゲン166型 （ワイドホイール仕様）】 3月14日ごろ 発売 価格：2,640円

タミヤは、プラモデル「1/35 シュビムワーゲン166型 （ワイドホイール仕様）」を3月14日ごろに発売する。価格は2,640円。

本商品は、第二次大戦中に幅広い戦線で使われた「シュビムワーゲン 166型」のワイドホイールを装着した姿を、1/35スケールプラモデルで再現したもの。幅200mmのワイドホイールをパーツ化している。

ボート型の車体下部はスライド金型により一体成形で再現し、組み立てやすさとリアルな実感が両立されている。足まわりやエンジンも立体感豊かな造形となっている。

MG34機関銃と支持架、倒した状態のキャンバスカバー付きウインドシールド、小銃用ラックに収まるKar98kライフルやパンツァーファウストも用意されている。また、ドライバーの兵士と戦車部隊士官の人形が付属する。

リヤエンドに装備された3枚羽根の水上航行用スクリューも実車そのまま。スクリューユニットは完成後も上げ下げできる

ウインドシールドはカバー付き/なし、前席後方のクロスバーは小火器あり/なしを選んで仕上げられる

車体側面のスコップやオールなどは固定金具まで詳細にパーツ化。車輌後部のエンジンフードを開けた状態で仕上げれば、リアルに再現された水平対向4気筒エンジンを観察可能

キューベルワーゲンにも用いられた幅約133mmのナロータイヤを装着したシュビムワーゲン 166型との比較

キットには着座した歩兵部隊のドライバーと前方を指さす戦車部隊将校の人形をセット

トレッド面を5分割したワイドホイール用タイヤ

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※発売日は流通により前後する場合があります。