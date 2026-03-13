SixTONES森本慎太郎から松村北斗へ「おっす北斗」ラジオの発言有言実行 同じステージ登壇に特別な思い【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】SixTONESの松村北斗が3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。話題賞を受賞した。
【写真】SixTONESメンバーが「日アカ」同じステージ登壇
一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞「話題賞」。今回は第48回にて俳優部門で同賞を受賞した森本慎太郎がプレゼンターとなり賞を贈った。
松村への一言を求められた森本は、2月28日放送の「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）で、「おっす！北斗おめでとう！」と話しかけると言っていた通り「おっす北斗、慎太郎だぞ」と手を挙げて挨拶。「僕たち同じグループで活動してまして、まさかこんな素晴らしい場に並べることができると思わなかったので、ちょっとテンションが上がっております。うちの北斗、これからもっともっと頑張っていきますので、皆様、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけ、最後に「北斗。おめでとう」と祝福の言葉を贈った。
これを受け、松村は「まさかこういう場で同じ時間を過ごせると思わなかったので、10年以上共に切磋琢磨してる相手なので、一つ特別な思いはやっぱりありますね」と感慨深げに語っていた。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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【写真】SixTONESメンバーが「日アカ」同じステージ登壇
◆「日アカ」話題賞はSixTONES森本慎太郎から松村北斗へ
一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞「話題賞」。今回は第48回にて俳優部門で同賞を受賞した森本慎太郎がプレゼンターとなり賞を贈った。
これを受け、松村は「まさかこういう場で同じ時間を過ごせると思わなかったので、10年以上共に切磋琢磨してる相手なので、一つ特別な思いはやっぱりありますね」と感慨深げに語っていた。
◆第49回日本アカデミー賞
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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