「PLANET C」から誕生・MODYSSEY「関コレ」初登場 ＆YUMEKIと一夜限りのコラボパフォーマンス決定 第5弾出演者解禁【関西コレクション2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/13】4月5日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」より、第5弾出演者が発表された。
【写真】「関コレ2026 S/S」第5弾出演者
吉村大阪府知事が、11月14日・15日に大阪府で初めて開催する「全国豊かな海づくり大会」のPRステージに登場。本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、今回は「豊かな海『大阪湾』」の魅力を全国に発信する。
2025年の関コレではアイドルグループiLiFE!とのコラボステージで話題になった女子プロゴルファー臼井麗香と、昨季のネクストヒロインゴルフツアーで2連勝を飾った臼井蘭世が、姉妹揃ってランウェイに登場。グリーンの上とは一味違う華やかな姿で登場する。
2025年12月、韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバル番組「PLANET C：HOME RACE」から誕生した7人組ボーイズグループMODYSSEYが初登場。既に関コレへの出演が決定している、K-POP界を牽引するダンサー・振付師YUMEKIがプロデュースする“スペシャルダンスステージ”で一夜限りのコラボパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：愛来、青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、坂井仁香（超ときめき宣伝部）、阪口珠美、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、鈴本美愉、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、戦慄かなの、高本彩花、田久保夏鈴、辻野かなみ（超ときめき宣伝部）、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、Yu Hyewon、渡辺美優紀 and more
GUEST：あいす（iLiFE!）、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉（BUDDiiS）、小田惟真（THESUPERFRUIT）、金子みゆ、岸みゆ、きほ、Kirari、ぎし、熊田曜子、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに（iLiFE!）、清水巧陽、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥（BUDDiiS）、田島櫻子（Onephony）、十味、中島結音、ハンチ、藤田みあ、松本ももな（高嶺のなでしこ）、美雨（ファントムシータ）、村谷はるな、もな（ファントムシータ）、森脇梨々夏、MON7A、米山剛志、るーるる（JamsCollection）、若葉のあ（iLiFE!） and more
PUBLIC GUEST：吉村大阪府知事 and more
ATHLETE GUEST：臼井麗香、臼井蘭世 and more
SPECIAL GUEST：小林幸子 and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、MODYSSEY、YUMEKI and more
ARTIST：iLiFE!、KISSOFLIFE、CLASSSEVEN、Novelbright、山本彩 and more
NEXT BREAK ARTIST：SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータ and more
CREATOR：amaneあまね、一生友子、ESPOIRTRIBE-エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ひまひま、ヘラヘラ三銃士、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ and more
OPENING ACT：ドラマチックレコード、VALHALLA、Pretty Chuu and more
FUTURE：あみち、Ayana、una、KYOKA、久保田海羽、齊藤千夏（PrettyChuu）、すず、すみぽん（高倉菫）、高橋かの、田中陽菜、もえぴ（MilMoon）、和田海佑 and more
MC：朝日奈央、ぺこぱ and more
【Not Sponsored 記事】
【写真】「関コレ2026 S/S」第5弾出演者
◆「関コレ」第5弾出演者解禁
吉村大阪府知事が、11月14日・15日に大阪府で初めて開催する「全国豊かな海づくり大会」のPRステージに登場。本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、今回は「豊かな海『大阪湾』」の魅力を全国に発信する。
2025年12月、韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバル番組「PLANET C：HOME RACE」から誕生した7人組ボーイズグループMODYSSEYが初登場。既に関コレへの出演が決定している、K-POP界を牽引するダンサー・振付師YUMEKIがプロデュースする“スペシャルダンスステージ”で一夜限りのコラボパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
◆「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」開催概要
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：愛来、青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、坂井仁香（超ときめき宣伝部）、阪口珠美、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、鈴本美愉、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、戦慄かなの、高本彩花、田久保夏鈴、辻野かなみ（超ときめき宣伝部）、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、Yu Hyewon、渡辺美優紀 and more
GUEST：あいす（iLiFE!）、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉（BUDDiiS）、小田惟真（THESUPERFRUIT）、金子みゆ、岸みゆ、きほ、Kirari、ぎし、熊田曜子、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに（iLiFE!）、清水巧陽、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥（BUDDiiS）、田島櫻子（Onephony）、十味、中島結音、ハンチ、藤田みあ、松本ももな（高嶺のなでしこ）、美雨（ファントムシータ）、村谷はるな、もな（ファントムシータ）、森脇梨々夏、MON7A、米山剛志、るーるる（JamsCollection）、若葉のあ（iLiFE!） and more
PUBLIC GUEST：吉村大阪府知事 and more
ATHLETE GUEST：臼井麗香、臼井蘭世 and more
SPECIAL GUEST：小林幸子 and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、MODYSSEY、YUMEKI and more
ARTIST：iLiFE!、KISSOFLIFE、CLASSSEVEN、Novelbright、山本彩 and more
NEXT BREAK ARTIST：SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータ and more
CREATOR：amaneあまね、一生友子、ESPOIRTRIBE-エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ひまひま、ヘラヘラ三銃士、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ and more
OPENING ACT：ドラマチックレコード、VALHALLA、Pretty Chuu and more
FUTURE：あみち、Ayana、una、KYOKA、久保田海羽、齊藤千夏（PrettyChuu）、すず、すみぽん（高倉菫）、高橋かの、田中陽菜、もえぴ（MilMoon）、和田海佑 and more
MC：朝日奈央、ぺこぱ and more
【Not Sponsored 記事】