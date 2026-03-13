【NBA試合速報】2026年3月13日（金） ロサンゼルス・レイカーズ vs シカゴ・ブルズ
ロサンゼルス・レイカーズ vs シカゴ・ブルズ
日付：2026年3月13日（金）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 142 - 130 シカゴ・ブルズ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対シカゴ・ブルズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターは両チーム譲らず26-26で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び67-62で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び108-98で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし142-130で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は40:13出場、15得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。
シカゴ・ブルズの河村 勇輝は10:08出場、3得点、2アシスト、1リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-13 14:25:05 更新