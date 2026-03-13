ロサンゼルス・レイカーズ vs シカゴ・ブルズ

日付：2026年3月13日（金）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 142 - 130 シカゴ・ブルズ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対シカゴ・ブルズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず26-26で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び67-62で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び108-98で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・レイカーズがリードし142-130で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は40:13出場、15得点、1アシスト、1リバウンドとなっている。

シカゴ・ブルズの河村 勇輝は10:08出場、3得点、2アシスト、1リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-13 14:25:05 更新