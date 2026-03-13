次回、3月25日の更新話で最終回を迎えることが告知された、藤本タツキ『チェンソーマン』（集英社）。怒涛の展開に注目が集まるなか、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』もファイナルイベントとなる舞台挨拶の開催が発表され、いよいよ最終盤を迎えている。

【画像】『チェンソーマン』レゼダンスももう見納め？

本作は入場者特典が第9弾まで展開され、その都度SNSを中心に大きな話題を呼んできた。ファイナル舞台挨拶でも入場者特典の配布が発表されている。本稿ではこれまでに配布された入場者特典を振り返りたい。

公開日である2025年9月19日から入場者特典第一弾として配布されたのが『恋・花・チェンソー・ガイド』。藤本タツキ描き下ろしの表紙とともに、オリジナル4コマ漫画や原作「レゼ篇」のネーム、劇場版の設定資料を収録した小冊子だ。また12月6日からは、第六弾として第一弾の小冊子が別カバーバージョンで再配布されている。

10月4日からは第二弾として、藤本タツキ描き下ろしのミニ色紙風カードが配布された。カードに描かれているのは花束を大切に抱えるレゼと、レゼをお姫様だっこするデンジ。11月15日からの第五弾として配布された藤本タツキ描き下ろしによる“デンジ＆レゼ”インスタントフォト風カードも、学校へ行ったことのなかった2人が満開の桜を背景に、制服を着用してピースサインを向ける様子が描かれた。どちらも原作には存在しなかったワンシーンとして、多くのファンの胸を焦がしたことだろう。

上記のほか10月18日からの第三弾では劇中に登場する早川アキと天使が描かれた藤本タツキ描き下ろしのビジュアルカード、11月1日からの第四弾では海辺で横たわるレゼが描かれたアニメビジュアルカードが配布された。

12月20日からの第七弾『メモリアルコレクション』では藤本タツキの鑑賞後インタビューや、米津玄師をはじめとするスタッフ陣の描き下ろしイラストなどが収録された冊子が配布。キャラクターデザインを手掛けた杉山和隆による表紙カバーや、メインアニメーター・庄一による新規イラストなど、制作陣の熱量が凝縮された一冊となった。

2026年1月31日からは第八弾として、喫茶店で働くレゼとお客さんとしてレゼに会いに来たデンジを描いた藤本タツキ描き下ろしビジュアルカードが配布。第七弾『メモリアルコレクション』が最後の入場者特典かと予想されていたなか、読者にとってうれしい誤算であったことは間違いない。

2月28日から展開された第九弾は「レゼ」クリアスタンド。モデルとなっているのはYouTube上に投稿された「レゼダンス」と称される動画だ。米津玄師による主題歌「IRIS OUT」に合わせて踊るレゼが映された動画は4500万回以上の再生数を記録（2026年3月13日現在）。「レゼダンス」を踊るファンの動画も多く投稿されたりなど、大きな話題を呼んだ。

そんな入場者特典を経て、3月21日にファイナル舞台挨拶の開催が決定し、イベント限定特典として杉山和隆描き下ろしによる「レゼ」ビジュアルカードの配布が発表された。劇中でレゼが手にしていた一輪の赤い花とともに描かれている数多くの花々は、劇中終盤、喫茶店でレゼを待つデンジが手にしていた花束と同じものなのだろうかーー。そんな想像が膨らむ1枚だ。

デンジがレゼに渡した、もしくはレゼがデンジに渡そうとした一輪の花。デンジが手にしていた花束。そして2人が共に過ごした夜の空を照らした大輪の花火……。入場者特典含めて花の存在が象徴的だった劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。遂に本作の上映期間が終わろうとしている。関東地方の桜の開花予想は3月20日頃と発表されているが、桜が咲く季節に見る本作も一味違った印象となるかもしれない。

（文=加藤かづき）