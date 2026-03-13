オーディオ関連製品などを手がけるナガオカトレーディング（東京都渋谷区）は、アウトドアデジタル製品ブランド「movio」から、コンパクトデジタルカメラ「MSL600」を2026年3月13日から順次発売する。

レトロテイストの写真が撮れるエフェクト機能など搭載

厚さ9.5ミリの軽量薄型ボディで、ポケットやカバンなどに入れて持ち運びしやすい。

「オートフォーカス機能」を備え、デジタルズーム4倍まで拡大可能。「レトロエフェクト機能」を搭載し、レトロ感のある写真の撮影ができる。別売のUSB Type-C to Cケーブルでスマートフォンと接続すれば、撮ったその場で転送が可能だ。

有効画素数は約800万画素。背面に2.88型スクリーンを装備する。電源はリチウムイオン充電池を内蔵し、充電は約2時間。記録メディアはmicroSDHC（最大32GB）、microSDXC（最大128GB）で、いずれも別売。

ストラップ、充電ケーブル、ポーチが付属する。

カラーはシルバー、サクラピンク、フューシャピンク、ブルー、モスベージュ（4月下旬発売）の5色。

市場想定価格は1万2100円（税込）。