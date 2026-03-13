この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が提言、「無理する努力」がもたらす弊害とは。多くの人が知らない“最高のパフォーマンス”の作り方

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「手を抜いていると感じるくらいが、かえっていいし、長続きするんだよ。」と題した動画を公開した。物事を継続し、最高の成果を出すためには、無理をせずリラックスした状態を保つことが不可欠であると説いている。



茂木氏は冒頭で「無理しない方がいいんだよ。ストレスなしで淡々とやるんだよね」と切り出し、その方が結果的にうまくいくと主張。物事がうまくいかない多くの人は「イキっちゃってるっていうか、テンパっちゃってる」状態にあり、それが原因で長続きしないのだと分析した。



一時的な「火事場の馬鹿力」で頑張ることはできても、それは持続しないと指摘。最高のパフォーマンスとは、フローやゾーンといったリラックスした状態で発揮されるものだと解説する。「リラックスしている状態で一番最高のパフォーマンスになるわけじゃない？」と問いかけ、力が入った状態では最高の成果は出せないとした。



特に、フロー状態は「続けられるんだよね。リラックスしてるから。無理してないから」と述べ、持続性の鍵であると強調。これは、「無理してない方が続けられるし、最高のパフォーマンスができる」という原則につながると語った。



さらに、多くの人が「頑張れ」という言葉を「無理しろ」という意味で捉えがちであることに言及し、「頑張れっていうのはリラックスしろってことなんだよね」と、一般的に抱かれているイメージとは逆の解釈を提示。力を抜いていると感じるくらいで集中することが、最高のパフォーマンスと継続につながる秘訣だと結論づけた。