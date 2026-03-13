この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「手を抜いていると感じるくらいが、かえっていいし、長続きするんだよ。」と題した動画を公開した。物事を継続し、最高の成果を出すためには、無理をせずリラックスした状態を保つことが不可欠であると説いている。

茂木氏は冒頭で「無理しない方がいいんだよ。ストレスなしで淡々とやるんだよね」と切り出し、その方が結果的にうまくいくと主張。物事がうまくいかない多くの人は「イキっちゃってるっていうか、テンパっちゃってる」状態にあり、それが原因で長続きしないのだと分析した。

一時的な「火事場の馬鹿力」で頑張ることはできても、それは持続しないと指摘。最高のパフォーマンスとは、フローやゾーンといったリラックスした状態で発揮されるものだと解説する。「リラックスしている状態で一番最高のパフォーマンスになるわけじゃない？」と問いかけ、力が入った状態では最高の成果は出せないとした。

特に、フロー状態は「続けられるんだよね。リラックスしてるから。無理してないから」と述べ、持続性の鍵であると強調。これは、「無理してない方が続けられるし、最高のパフォーマンスができる」という原則につながると語った。

さらに、多くの人が「頑張れ」という言葉を「無理しろ」という意味で捉えがちであることに言及し、「頑張れっていうのはリラックスしろってことなんだよね」と、一般的に抱かれているイメージとは逆の解釈を提示。力を抜いていると感じるくらいで集中することが、最高のパフォーマンスと継続につながる秘訣だと結論づけた。

YouTubeの動画内容

00:04

なぜ「無理しない方がいい」のか？
00:32

物事が続かない人に共通する「テンパり」という状態
00:58

最高のパフォーマンスを生む「フロー」と「ゾーン」の本質
01:34

多くの人が誤解している「頑張れ」という言葉の本当の意味
02:15

結論：「手を抜いている」と感じるくらいが丁度いい

関連記事

「得意なことだけやればいい」は思考停止か？茂木健一郎が語る“苦手なこと”をやる本当の意味

「得意なことだけやればいい」は思考停止か？茂木健一郎が語る“苦手なこと”をやる本当の意味

 WBCでアメリカが敗退なら「むしろ大リーグにとっては大成功」という逆説的な現実！野球のグローバル化が示す未来とは

WBCでアメリカが敗退なら「むしろ大リーグにとっては大成功」という逆説的な現実！野球のグローバル化が示す未来とは

 「雑談は時間の無駄、は本当にまずい」脳科学者・茂木健一郎が現代のコミュニケーション軽視に警鐘

「雑談は時間の無駄、は本当にまずい」脳科学者・茂木健一郎が現代のコミュニケーション軽視に警鐘
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube