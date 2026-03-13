〈「テレビ＝オワコン」が定説になる中で…それでもTVショッピングの雄「ジャパネット」が放送事業に注力する、納得のワケ〉から続く

創立40周年を迎えたジャパネットホールディングスの業績が好調だ。2025年12月期の売上は、過去最高だった前年の2725億円を上回る約2950億円を見込む。好調の背景にあるのは、プロスポーツクラブの運営やクルーズ事業といった事業の多角化だ。

とはいえ、多くの人が「同社といえば」で思い浮かべるテレビ通販にもまだまだ注力しており、通販事業は売上の大半を占める稼ぎ頭だ。特に家電を中心に売上が成長している。

高い声と圧倒的なプレゼン力で知られる創業者の郄田明氏が引退して10年以上がたち、かつテレビが「オワコン」とされる昨今でも、「テレビ通販は最大の『認知の場』」として工夫を重ねている同社の取り組みを、専務取締役の田道祐樹氏に聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）



地上波のCM枠を活用した「90秒の生放送ショッピング」も人気コンテンツだ。同社といえば、やはりテレビショッピングを思い浮かべる人も多いはず（写真提供＝ジャパネットホールディングス）

多すぎた商品を絞り込んだことで生まれた「いくつものメリット」

ジャパネットたかた 専務取締役の田道祐樹氏は、同社の通販事業を語るうえで、「『厳選集中』は欠かせないキーワード」と強調する。

「かつては約8500点を販売していましたが、2016年に思い切って最大777点に絞り込みました。売上の80％以上を構成しているのは、約100商品に限定されると分かったためです。この実態を受け、バイヤーが自信を持って本気で勧められる高品質の製品だけを残す決断をしました」（田道氏）

商品を減らすにあたり、まず「メーカー」を絞った。さらに、機能性と価格のバランスなども突き詰め、顧客が確実に満足すると思う製品だけを厳選する。ピラミッドの頂上にある最も強い製品だけを売るイメージだ。

「当社の通販事業は、売上額の80％以上がジャパネットでしか買えないオリジナルモデルです。例えば、通常はトレードオフの関係にある『軽さ』と『パワー』を両立させた日立の掃除機『ラクかるパワーブーストサイクロン』のように、当社流の付加価値を持たせています」（田道氏）

1つのアイテムをより多く売ることができるようになった結果、コスト競争力も高まった。最安値を謳うわけではないが、機能に対して納得感のある価格で提供できていることが、購買につながっているという。購入者の平均年齢は約70歳で、男女比率は半々だ。

3位「寝具」、2位「掃除機」……売れ筋1位の商品は？

ジャパネットの通販では生活家電を中心に、健康・美容アイテムや生活雑貨、食品などを扱っている。年間売上をベースにした人気カテゴリーは、1位「エアコン」、2位「掃除機」、3位「寝具」だ。このうちエアコンの平均単価は約11万円で、通販事業の大きな柱になりつつあるという。

「昨今の猛暑もあって、エアコンはここ5年ほど売上が拡大傾向です。最も他社との差別化になっているのが『設置体制の強化』だと考えています。自前主義を貫き、商品開発から配送・設置、修理などのアフターサービスまでを自社で完結しているため、『1日でも早く取り付けてほしい』という需要に対応できています」（田道氏）

2020年から販売開始した「おせち」も、今や日本一（東京商工リサーチ調べ※1）の売上を誇るまでに成長している。それも2023年から3年連続の首位で、2025年は約49万セットを売り上げた。購入者のうち約50％はリピーターと驚異的な支持を得ている。

※1：東京商工リサーチによる、2023年、2024年、2025年の「お正月用おせち料理」分野における商品別販売数量及び販売金額

「社員が、『一度おせちにチャレンジさせてほしい』と直談判してきたので、やってみることにしたんです。そうしたら、すごく売れて。毎年、改善を繰り返して日本一となりました。大量に仕込むことで『2万円で70品目以上』と他社ではマネできないボリュームを実現しています」（田道氏）

限界に挑む「ゲリライベント」も定番人気に

限界価格に挑戦するゲリライベント「チャレンジデー」も、大人気の定番企画だ。不定期開催で、事前告知をしていない。深夜0時に販売が始まり、24時間限定で特価の特別商品を販売する。結果として成功したものの、大量に在庫を確保するため大きなリスクを伴う挑戦だったという。

「2012年に開始したチャレンジデーは、通常半年〜1年かけて売る量を24時間で売り切る企画です。1年ほど前から各メーカーと仕込み、少しずつ商品を納品してもらうことで、コストをできる限り落としています。具体的な製品名や販売数はお伝えできませんが、過去に販売した掃除機は国内では絶対に抜かれない記録だと思います」（田道氏）

若者にアプローチするつもりは特になし

ジャパネットというと、未だに名物社長だった創業者の郄田明氏を思い浮かべる人も多いかもしれない。こうしたイメージを、同社はどう脱却しようとしているのか。もしくは、独自メソッドとして継承しているのだろうか。

「郄田明のイメージやスタイルを脱却しようとは、全く考えていません。社内に体系化されたマニュアルなどはありませんが、創業者の価値観は今でも大事にしており、テレビ通販はそのエッセンスを継承しているように見えるかもしれません。

『主役はMCではなく商品である』というのがコアの考えで、テレビの前にいる視聴者を想像して、熱量を持って話しかけることを意識しています」（田道氏）

ちなみに、郄田明氏は地声が高いわけではなく、「この商品の良さを何とか伝えたい」とテンションが上がると自然と声が高くなってしまうのだという。

通販事業の平均年齢が70歳と高齢なことから、今後は若年層を取り込む施策にも注力するのか――と思いきや、そうでもないようだ。

「若い方にアプローチしなければ、という焦りはありません。現状はたまたまシニアの方に買われているだけだと思っていて、若年層の方が購入しても絶対に満足いただける自信があるからです」（田道氏）

とはいえ、創業40周年を迎えた直近では、新しいチャレンジとしてSNSのショート動画を始めた。その他、近年は放送事業など多角化が進み、それぞれ好調だ。2025年12月期の売上は、過去最高だった前年の2725億円を上回る約2950億円を見込む。

続く記事では、そんなジャパネットの次なる収益の柱となりそうなクルーズ事業に焦点を当てていく。

（小林 香織）