ジャパネットたかたの「お得みせ」表示（消費者庁ウェブサイトより）弁護士JPニュース

「2025」特大和洋おせち2段重の価格表示 ジャパネットたかたが反論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ジャパネットたかたが12日、消費者庁から景品表示法違反の措置命令を受けた
  • 対象となったのは、同社ウェブサイトで販売されたおせち2段重の価格表示
  • 同社は法的手続きの場で正当性を主張する姿勢を示している
記事を読む

おすすめ記事

  • LINE専門家、「SNS型投資詐欺の手口はここが危険！被害防止へ今すぐ設定を」
    LINE専門家、「SNS型投資詐欺の手口はここが危険！被害防止へ今すぐ設定を」 2025年9月19日 18時3分
  • 生保から代理店出向、原則廃止　業界指針、社外秘不正持ち出し
    生保から代理店出向、原則廃止　業界指針、社外秘不正持ち出し 2025年9月19日 16時21分
  • スポニチ
    バンド「DEXCORE」メンバーと事務所に対する誹謗中傷に法的措置検討　19日にベーシストが急逝 2025年9月23日 20時54分
  • スポニチ
    アレン様　SNSでブロックしていたお笑いコンビ明かす「何なの、あの人たち？と思っていた」 2025年9月24日 20時16分
  • 　小泉進次郎氏
    【ポスト石破】悲報　Ｘ大荒れ「説明しろ」「汚ないやり方」小泉進次郎陣営の女性議員が大炎上　総裁選動画にステマ疑惑→抗議殺到「恥ずかしくないのか」「最低の行為」「会見しろ」 2025年9月25日 22時16分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    2. 2. 竹内結子さん亡くなる直前の言葉
    3. 3. 目的不明の訪問 恐怖体験に反響
    4. 4. みな実の「やりすぎ美容法」驚愕
    5. 5. 水泳教室 水着ずらし局部を盗撮
    6. 6. 紀子さま パンドラの箱開けたか
    7. 7. ラブホ密会「みっともない」苦情
    8. 8. 趣里 SNSで第1子出産を発表
    9. 9. 山崎賢人の「顔の異変」心配続出
    10. 10. 夫とレスのでか美「原因は自分」
    1. 11. 東ブクロ 元カノにスタジオ騒然
    2. 12. 野呂 ぐるナイ「ゴチ」で快挙
    3. 13. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
    4. 14. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    5. 15. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
    6. 16. アンミカが親戚の職業告白→衝撃
    7. 17. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    8. 18. 長女の遺体「20年前に冷凍庫に」
    9. 19. トイレ&エアコン 寿命縮める習慣
    10. 20. JFL最強のアマに 優勝してほしい
    1. 1. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    2. 2. ラブホ密会「みっともない」苦情
    3. 3. 水泳教室 水着ずらし局部を盗撮
    4. 4. 紀子さま パンドラの箱開けたか
    5. 5. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
    6. 6. 長女の遺体「20年前に冷凍庫に」
    7. 7. 市長ラブホ密会 半分以上ベッド
    8. 8. ホテル密会 行った時点でアウト
    9. 9. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    10. 10. 市長室ではなくラブホだった理由
    1. 11. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    2. 12. 2歳娘死亡 体重の軽さがおかしい
    3. 13. 「ほんとうの中国」発売即重版
    4. 14. 女子大生が遭難か 連絡途絶える
    5. 15. 前橋市長 具体的な証拠出せるか
    6. 16. ミスド購入 中身確認した結果
    7. 17. 2000倍の水道料を誤徴収 玉野市
    8. 18. 小泉農相「大失速」1年前と同じ?
    9. 19. 伊東市長上回る「トンデモ市長」
    10. 20. 市長ラブホ騒動「喜んでる人物」
    1. 1. パナ こがない電動自転車を発売
    2. 2. 息子の腕に落書き 真相に爆笑
    3. 3. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    4. 4. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    5. 5. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    6. 6. 市長のラブホ密会「無能」指摘
    7. 7. 売り切れ続出 アイスモアを評価
    8. 8. 小泉氏陣営 ステマ投稿を認める
    9. 9. 小泉氏陣営、動画で称賛コメントの投稿要請
    10. 10. 足にオレンジシール その意味は?
    1. 11. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    2. 12. 群馬知事 前橋市長に辞職を促す
    3. 13. 小泉陣営 広報にステマ指示か
    4. 14. 市長ラブホ密会 釈明に指摘続出
    5. 15. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
    6. 16. 高市早苗氏の「外国人が鹿暴行」発言が大炎上！ 排外主義煽るトンデモ主張に野党からも批判噴出
    7. 17. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
    8. 18. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
    9. 19. 前橋市長のきゅうり写真 Xで物議
    10. 20. クラウン以外でも覆面に捕まるか
    1. 1. 性行為拒否の米少女 ひかれ即死
    2. 2. 中国で「ネズミ人間」が増殖中
    3. 3. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    4. 4. 日本は「まだ時間が必要」中国
    5. 5. 「iPhone 17 Pro」傷ついてる?
    6. 6. 日本が合わせろ 外国人増で苦言
    7. 7. トランプ氏「韓国は先払い」
    8. 8. 世界で最もクールな街 6位に
    9. 9. ポケモン 米DHSに許可出してない
    10. 10. 「ジョジョ」声優変更に落胆の声
    1. 11. 韓国大統領 米国に責任転嫁か
    2. 12. 中国 米3社を「信頼できない」
    3. 13. 米 自転車GIANTに輸入禁止措置
    4. 14. 「チャイカ」の愛称名を持つ機体
    5. 15. ネタニヤフ首相に入国禁止措置
    6. 16. モバイルバッテリー3社リコール
    7. 17. 「お揃い」中国の注意書きに爆笑
    8. 18. 盗難仏画 27年ぶり日本から還収
    9. 19. K-POP男性アイドル 初告白の経緯
    10. 20. 目的不明 米軍幹部の大半を招集
    1. 1. 新NISAかiDeCoか…優先すべきは?
    2. 2. Amazonを提訴 3700億円で和解
    3. 3. 残業キャンセル界隈を歓迎 実態
    4. 4. 中古戸建て ありがちな不具合5つ
    5. 5. 米スタバ不振 リストラ計画発表
    6. 6. 口と鼻はどっち? カルビーが回答
    7. 7. 博多駅「空中都市」の計画中止
    8. 8. ファミマのATM、セブン銀に置き換えへ
    9. 9. 最賃100円UPでパート大量離職か
    10. 10. コメリ車ワックス「驚きの撥水」
    1. 11. 能登のために「タッチ」で支援を
    2. 12. 声を聞くよりも声を隠す進次郎氏
    3. 13. 「扶養内」と「外」メリットは
    4. 14. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    5. 15. 昼と夜でクレカ利用制限 違反か
    6. 16. 楽天ペイ8.5%還元ルート 封鎖も?
    7. 17. Amazon 有料会員に不当誘導か
    8. 18. 千葉銀行 2行が経営統合へ
    9. 19. 円は「歴史的に見て弱い水準」
    10. 20. YouTuber配達員「閑散期感じる」
    1. 1. おじさんのNG服装 ホステス苦言
    2. 2. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    3. 3. iPhone 17 Proは「80点 」理由は
    4. 4. YouTube 月額780円の新プラン
    5. 5. SDカードの認識不良 新版を公開
    6. 6. ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
    7. 7. 「空き缶の糸電話」がハイテクに
    8. 8. 石川遼のシグネチャーモデル発売
    9. 9. Apple純正のiPhoneケース 使用感
    10. 10. アイリスオーヤマ冷蔵庫がお得
    1. 11. 35mmフルサイズ対応のレンズ発売
    2. 12. CMF 腕時計「全部入り」に感動
    3. 13. Google翻訳に新たなAI搭載機能
    4. 14. Xiaomi 高級感あるイヤホン登場
    5. 15. iPadOS 26で新バージョン登場
    6. 16. アバター最新作 日米同時公開へ
    7. 17. TGS2025 海外企業から出展も
    8. 18. PC工房静岡店 10月4日に開店
    9. 19. 折り曲げて使えるLEDライト登場
    10. 20. USB4対応のUSB4エンクロージャー
    1. 1. JFL最強のアマに 優勝してほしい
    2. 2. 大谷 自己最多タイ54号&100打点
    3. 3. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
    4. 4. 期待の星 ヤク投手にドロ沼問題
    5. 5. 「1−1−1−0−0」山本由を絶賛
    6. 6. 大谷翔平が1年で激変「珍しく」
    7. 7. 崖っぷち渋野日向子 縁切れの声
    8. 8. シャンパンの…大谷の行為に驚嘆
    9. 9. 山本由伸 113年間で2人の大記録
    10. 10. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    1. 11. カーショー喜び爆発 最高の気分
    2. 12. レッドブル元代表 退職金87億円
    3. 13. 逮捕された佐野海舟の深い苦悩
    4. 14. 相撲中継にSNS沸く「有名人」
    5. 15. 山本由伸「1人5連覇」達成も
    6. 16. 大谷が山本絶賛「本当にエース」
    7. 17. 鈴木誠也が2打席連発 本拠大熱狂
    8. 18. 日ハムの「V逸ほぼ確」に落胆か
    9. 19. 順大陸上部 30年間の不適正行為
    10. 20. 巨人田中将大 来季以降の年俸は
    1. 1. 竹内結子さん亡くなる直前の言葉
    2. 2. みな実の「やりすぎ美容法」驚愕
    3. 3. 山崎賢人の「顔の異変」心配続出
    4. 4. 趣里 SNSで第1子出産を発表
    5. 5. 東ブクロ 元カノにスタジオ騒然
    6. 6. 夫とレスのでか美「原因は自分」
    7. 7. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
    8. 8. 野呂 ぐるナイ「ゴチ」で快挙
    9. 9. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    10. 10. アンミカが親戚の職業告白→衝撃
    1. 11. 木梨と安田「別居危機」があった
    2. 12. timeleszファンミ 席に酷評殺到
    3. 13. 小泉農相が謝罪 記者追及緩めず
    4. 14. ラブホは声が漏れない 無罪認定
    5. 15. 進次郎氏「ルール無視」で暴走か
    6. 16. 岡村隆史「そのうち不倫しよる」
    7. 17. 楽しんご TVに出演できない理由
    8. 18. 児嶋 事務所救った女神を明かす
    9. 19. 柴田「警察に見られながら舞台」
    10. 20. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    1. 1. セルフレジを両替機にする客も
    2. 2. ユニクロで「着る服がない」問題
    3. 3. 「橦木」はなんて読む？「し」から始まる愛知県の地名！
    4. 4. 「名古屋と福岡」どちらが都会か
    5. 5. 女性の「マナーがない行動」9選
    6. 6. 大人コーデに似合うZARAアウター
    7. 7. 義母の嫁いびり 夫に惚れ直す
    8. 8. 弟がいた...漫画「毒のこども」
    9. 9. 無印商品で即マネできるコーデ術
    10. 10. 有休の取り方に「気持ちわかる」
    1. 11. ローソン 人気すぎて品切れも
    2. 12. ツヤ出しできるヘアブラシの名品
    3. 13. 結婚6年の33歳女性 離婚考える訳
    4. 14. 「恋愛経験ゼロ」の女性への本音
    5. 15. ユニクロ 即戦力パンツの名品
    6. 16. 海外の串焼き店で「串焼き泥棒」
    7. 17. 「推し活」に関する最新用語8つ
    8. 18. スイカバー秋冬限定 新仲間登場
    9. 19. 沖縄旅行で着る「ビールT」
    10. 20. 12星座占い 今日の運勢ランク