株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイト『女の転職type』は、2026年1月31日（土）に渋谷ヒカリエにて、長く働きたい女性のための転職イベント『女の転職type 転職イベント』を開催いたします。https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=prnc_lp_wr_260131 『女の転職type 転職イベント』の概要 長く働きたい女性のための転職イベント【女の転職type 転職イベ