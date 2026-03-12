「成城石井」初のお客様参加型アワード「成城石井“愛されグルメ”大賞」とは？

操業30周年を迎えた「成城石井セントラルキッチン」で製造されるこだわりの惣菜、デザート・パンなどの中から、特に人気の高い全49品を5部門に分けて、顧客が「愛する1品」を投票。

投票総数2651票！ その結果が発表されました。

まずは気になるデザート部門の結果をご紹介します。

1位になったのが「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」1本1026円。

2位「成城石井自家製 マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン」1個1394円。

写真／成城石井

1位に輝いた「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」は、チーズケーキには珍しい3層構造がこだわり。

一番下にはきび糖を使ったやさしいスポンジ生地、真ん中は濃厚なクリームチーズをたっぷりと使用し、次にレーズンとスライスアーモンドを混ぜ込んだチーズケーキ生地、一番上はアーモンドプードルとバターを使ったほろほろのシュトロイゼルを重ねて焼き上げています。

「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」は2003年の発売以来、口コミにより、じわじわと人気が高まったロングセラー商品。

写真はミニサイズの製造工程で、焼き上がったチーズケーキの、焼き加減をチェックしているところです。セントラルキッチンではこうして、1日2000〜3000本が焼かれています。

濃厚なクリームチーズに、レーズンやローストしたアーモンドのゴロゴロ感、甘酸っぱさや香ばしさが絶妙なバランス。「わが家の定番」といった声も多かったそうです。細身ですが、どっしりとした重量感があり、濃厚で食べ応えたっぷりです。

写真／成城石井

デザート部門の2位に選ばれたのは「成城石井自家製 マスカルポーネのもっちりイタリアンプリン」。

プリン生地にクリームチーズと純生クリームを使用し、北海道産マスカルポーネチーズを加えているので、濃厚なミルクのコクや風味がしっかり感じられるのが特長です。

オーブンでじっくり蒸し焼きにすることで、もっちりとした固めの食感に。カラメルの苦味や香ばしさが、味わいにコントラストをつけています。

ホールサイズで、たっぷり楽しめるのもいいですね。



ごはん部門は1位・2位ともエスニックでした！

1位は「成城石井自家製フォー・ガー（鶏肉のフォー）」1パック647円。

2位は「成城石井自家製 七種具材のキンパ（黒毛和牛・コシヒカリ使用）」8巻（通常サイズの分量）1286円。

（画像は両商品ともフェア中の特別企画サイズ）

写真／成城石井

フォーといえば米粉で作った平たい麺を、鶏肉や牛肉のあっさりしたスープで食べるベトナム料理。牛肉を使ったものをフォー・ボー、鶏肉を使ったものをフォー・ガーといいます。

今ではかなりポピュラーな料理になりましたが、「成城石井自家製 フォー・ガー（鶏肉のフォー）」が発売された2009年当時は、誰もが知る料理ではなく、スーパーのお惣菜コーナーに並ぶ料理ではなかったそうです。

「家庭でも本場の味を」という想いのもと開発され、ロングセラー商品となりました。



なんといっても、こだわりはスープ。

ガラスープにナンプラー、白ワインを合わせ、ショウガとレモンをきかせたやさしい味わい。

投票時には「さっぱりとしていて、おいしい！」「黒胡椒とレモンが好き！」などの声が届けられました。

写真／成城石井

ごはん部門2位は「成城石井自家製 七種具材のキンパ（黒毛和牛・コシヒカリ使用）」。

キンパとは、ごま油の風味豊かな韓国風のり巻き。セントラルキッチンでは、それぞれの具材は別々に味付けを行い、1本1本手巻きで製造しています。

写真／成城石井

具材は、ぜんまい、ニンジンのナムル、たくあん、錦糸玉子、キュウリ、コチュジャンで和えたちくわ、特製のタレで甘辛く煮た国産黒毛和牛。

黒毛和牛ならではのうま味と、それぞれの具材の歯ごたえなど、こだわりの素材が引き立つ味わいです。



おかず部門の1位は「成城石井自家製 四川山椒ピリ辛麻婆豆腐」1パック604円。

2位は「成城石井自家製 国産豚のジューシー焼売（小）」12個（通常パック）755円（写真はフェア中の特別企画サイズ）。

写真／成城石井

「成城石井自家製 四川山椒ピリ辛麻婆豆腐」は、年間約45万パックを販売する人気商品。

“愛されグルメ”大賞のおかず部門でも、堂々の1位に選出されました。

一度も冷凍していないフレッシュな国産豚挽肉と、痺れるような辛味と豊かな香りが特徴の四川山椒を使用。

さらに甜麺醤、豆板醤、麻辣醤、豆豉醤の4種の醤をブレンドすることで、奥行きのあるコクと本格的な味を実現しています。

豆腐は固くしぼった木綿豆腐を、食べ応えがでるよう大きめにカットして煮込んでいます。

投票者からは「専門店に食べに行ったような本格的な味」「痺れるようなピリッと感がたまらない大人の味わい」などの声が届きました。

写真／成城石井

おかず部門2位は「成城石井自家製 国産豚のジューシー焼売（小）」。

一度も冷凍されていない国産豚肉を使用し、セントラルキッチンで粗めに挽いて、肉の食感を残しているのがこだわりです。

また、甘みの強い淡路島産（兵庫県）玉ねぎのほか、ホタテの貝柱、干し椎茸のペースト、細かく砕いた干しエビなどを練り込んで仕上げています。

やわらかくてジューシー、しっかりとした肉の味わいが感じられる焼売です。



サラダ部門1位は「成城石井自家製 ポテトサラダ」1パック431円。

2位「成城石井自家製 鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ」1パック431円。（写真はフェア中の特別企画サイズ）

写真／成城石井

サラダ部門1位の「成城石井自家製 ポテトサラダ」は、セントラルキッチンが開設される前からあり、40年間変わらないレシピで作られている不動の人気のポテトサラダです。

一番おいしいといわれる皮と実の間を残すため、皮ごと蒸して、熱いうちにひとつひとつ手剥きするのがこだわり。

具材はニンジン、キュウリ、玉ねぎ、セロリ。味付けはマヨネーズ、塩・酢だけ。

シンプルだからこそ、飽きないおいしさ！ と評判。

セロリのシャキシャキとした食感がアクセントになっています。

写真／成城石井

サラダ部門2位は「成城石井自家製 鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ」。

歯ごたえのある春雨、シャキシャキとしたキュウリ、ニンジン、キクラゲの食感が楽しく、食べごたえがあります。

鶏肉と特製だれの相性も抜群。



夕食にもう一品欲しい時などに活躍する定番サラダです。



最後にご紹介するパン部門の1位は「成城石井自家製 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル」3個（通常パック）496円。2位は「成城石井自家製 レーズンと胡桃のカンパーニュスライス」1パック431円。（写真は両商品ともフェア中の特別企画サイズ）

1位の「成城石井自家製 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル」は、その名の通り、ごろっと入ったマカダミアナッツの食感がアクセントになったベーグル。

小麦粉を熱湯でこね、小麦粉中の澱粉を糊化させた「湯種」と、米粉を使用することで、もっちりとした食感に。

マカダミアナッツが壊れないように、ひとつひとつ手作業で成形しているそうです。

マカダミアナッツが、生地から半分飛び出しているものも。

割って、中を見てみると、クランベリーもたくさん入っていました。

食感を残したマカダミアナッツの香ばしさと、クランベリーの甘酸っぱい味わいが相性抜群。

軽くトーストすると、もっちり感がより一層ひきたちます。クリームチーズと合わせて味わうのもおすすめです。

パン部門2位の「成城石井自家製 レーズンと胡桃のカンパーニュスライス」は、酸味のある生地にレーズンの甘みがきいた田舎風パン。

2段階で生地を仕上げる「中種法」という製法を採用することで、おいしさと風味のよさを長持ちさせているそうです。



レーズンと胡桃がほどよく混ぜ込まれていて、食事パンとしてもおやつとしても楽しめるパンになっています。



「成城石井 “愛されグルメ”大賞」で選ばれた5カテゴリーのワンツートップ、10種の商品をご紹介しましたが、デザート部門の商品を除き、それぞれが期間限定でお得に購入できるフェアを開催します。

第1弾が2026年3月6日（金）〜3月19日（木）まで。第2弾が3月20日（金）〜4月2日（木）まで。店内でチラシが配布され、売り場ではピンクのシールが貼られている商品が、対象商品です。

フェア期間中、パワーアップして発売される商品の一例をご紹介します。

写真左がごはん部門1位「フォー・ガー（鶏肉のフォー）」の通常サイズ。そして右側は3月19日（木）まで販売される麺・スープ30%増量の特大サイズです。

フェア第1弾の3月19日（木）まで、通常時と同価格で「国産豚のジューシー焼売（小）」が3個増量、「ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル」が1個増量、「鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ」30%増量で販売されます。

フェア第2弾の3月20日（金）〜4月2日（木）までは、「四川山椒ピリ辛麻婆豆腐」30%増量。

また、「七種具材のキンパ（黒毛和牛・コシヒカリ使用）」は通常8巻が12巻に。

写真は上が通常サイズで、下がフェア期間中の特大サイズです。

このほか「ポテトサラダ」50%増量、「レーズンと胡桃のカンパーニュスライス」30%増量も。

フェア期間中、ピンクのシールを目印に、“愛されグルメ”大賞に選ばれた商品を、お得に買って、味わってみませんか。

定番商品はもちろん、今まで食べたことなかったけど、おいしい！ など新しい出合いがあるかもしれませんね。

※ご紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



Text & Photo： YUKO



