「BASEGATE横浜関内」内覧会で「THE LIVE」体験会が実施された

横浜スタジアムに隣接する大規模複合街区「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」の内覧会・記者発表会が12日、行われた。横浜DeNAベイスターズが企画運営する、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」では体験会も実施。その迫力は、“もうひとつのスタジアム”のコンセプトそのものだった。

「THE LIVE」は、横浜スタジアムでのプロ野球公式戦の開催有無に関わらず、スポーツをはじめとしたライブエンターテイメントや飲食、グッズを通じて熱狂と感動を提供する空間だ。幅約18メートル、高さ約8メートルを誇る大型LEDビジョンは迫力抜群で試合を映し出す。飲食店舗、グッズショップも備えている。

横浜DeNAベイスターズの林裕幸取締役副社長は「もうひとつのスタジアムとして、365日を通じて様々なコンテンツで熱狂をお届けする。見て楽しい、食べて楽しい、グッズで楽しい。一番届けたいことは、訪れた人が織りなす歓声から生まれる一体感です。地域に開かれた空間、愛される空間にしたい」と話す。

横浜スタジアムの観戦とは一味違う、飲食やエンターテインメントとの融合。JR関内駅の目の前に広がるこの空間は、新しい横浜の名所となりそうだ。（町田利衣 / Rie Machida）