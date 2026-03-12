BTS V¤Î¡Ö¥ªー¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¡£¡ØTYPE Èó¡Ùµ®½Å¥«¥Ã¥È¤ò¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬°ìµó¸ø³«¡ÖÀ¸¤¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØTYPE Èó¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢Â¿¿ô¸ø³«¸ø³«¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③BTS V¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡¡¼Ì¿¿½¸¡ØTYPE Èó¡Ù¥«¥Ã¥È¡¡④Å¸¼¨²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡¡⑤⑥BTS¡¦V¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡ØTYPE 1¡Ù¡Ê2024Ç¯½ÐÈÇ¡Ë
¢£BTS V¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿¼¤¤´ãº¹¤·
1·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØTYPE Èó¡Ù¤Ï¡¢´ë²è¤«¤é»£±Æ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇVËÜ¿Í¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤Î´¶À¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¡ØV TYPE Èó : ON-SITE IN SEOUL¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ーHONG JANGHYUN ¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥«¥Ã¥È¤ò3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÊ¬¤±¤ÆÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄÈ±¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢È±¤ò¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ°¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê2¡¢3ËçÌÜ¡Ë¡¢Æ¬¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤òÈï¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÖ¤Î¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤òÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¡Ê10ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëV¤Î»Ñ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢µÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¡Ê4～6ËçÌÜ¡Ë¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤È°¦¤é¤·¤µ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤¤½ý¥á¥¤¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1～4ËçÌÜ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥¦¥§ー¥Ö¤·¤¿ÀÖÈ±¤Î·ä´Ö¤«¤éÇÁ¤¯±Ô¤¤´ãº¹¤·¡¢È©¤ËÈÃÅÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥ªー¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â¥¹¥Èー¥êー¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤ÇÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿¤é¤µ¤é¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ãº¹¤·¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ò´ë²è¤·¤¿¥Æ¥Æ¤ÎÁÏÂ¤À¤Ë´¶Éþ¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£