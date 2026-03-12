WBCで熱戦を繰り広る侍ジャパンの選手たちに大谷翔平がヘッドホンをプレゼントしたことが話題になっている。村上宗隆選手がアップしたInstagramのストーリーズには鈴木誠也選手と大谷翔平選手のツーショット、そこには「b」のロゴが見えるヘッドホンを大谷選手が首掛けしていた。これが世界的なオーディオブランドであり、大谷選手がアンバサダーを務める「Beats（ビーツ）」なのだが、改めてどんなブランドがご紹介したい。

■ミュージシャンが作り出したオーディオブランド

Beatsは2006年にカルフォルニア州・サンタモニカで誕生したオーディオブランドだが、その出自は少しユニークだ。創業者はヒップホップ界のレジェンドであるDr. Dre（ドクター・ドレー）と音楽業界のプロデューサーJimmy Iovine（ジミー・アイオヴィン）。音響メーカーではなく、音楽制作の現場にいた人物たちが立ち上げたブランドなのである。

その出自からしてオーディオ機器を「音楽を聴く装置」としてだけでなく、音楽文化を体験するデバイスとして進化してきた。大きなロゴや鮮やかなカラー、そしてアーティストやスターが着用するスタイルによって、ヘッドホンはファッションやカルチャーのアイコンとして広がっている。2014年には7月にはAppleファミリーの一員にとなり、現在のBeats製品にはAppleの技術が取り入れられている。Appleのオーディオ機器といえばAirPodsが有名だが、Beatsはより音楽やスポーツ文化と結びついたブランドとして独自のラインアップを展開している。

■大谷選手も愛用するBeatsの製品ってどんなのがあるの？ 現在のBeatsの主な製品はヘッドホンとワイヤレスイヤホンの2カテゴリー。オーバーイヤー型の代表モデルが『Beats Studio Pro』。アクティブノイズキャンセリングや空間オーディオに対応したフラッグシップヘッドホンで、音楽を高音質で楽しみたいユーザー向けの製品となっている。

一方、近年特に注目されているのがスポーツ向けワイヤレスイヤホンのシリーズで、その代表モデルが『Powerbeats Pro 2』だ。完全ワイヤレスイヤホンでありながらスポーツ用途を強く意識して設計された製品で、特にイヤーヤーフックとハウジングに注目しており、人間工学に基づいた設計が行われている。そこではAir Podsの10年分の研鑽結果や、1000人のアスリートを対象にした延べ1700時間のワークアウトのデータも活用しているそうだ。

もうひとつ、イヤホンとしては珍しい心拍数モニタリング機能も搭載されている。イヤホン内部の光学センサーが血流を測定し、運動中の心拍数をリアルタイムで取得できる仕組みだ。測定データはフィットネスアプリと連携することもでき、トレーニング管理にも活用できる。

もちろんイヤホンとしての機能も充実。アクティブノイズキャンセリング、外音取り込みモード、空間オーディオなどに対応しており、ワークアウト時の汗対策も考えられている。バッテリーはケース込みで最大約45時間と、長時間の使用にも対応。音楽を聴くためのデバイスでありながら、スポーツデバイスとしての側面も持つのがこのモデルの特徴だ。

■音楽×テクノロジー×スポーツが交差する稀有なオーディオブランド

前述したように大谷翔平もBeatsのアンバサダーの一人で、『Beats Studio Pro』、『Powerbeats Pro 2』、『Powerbeats Fit』を愛用していると紹介されており、ビジュアルキャンペーンでも着用シーンを現代写真家、ダニエル・サンウォールド氏とのコラボでミクストメディア・イラストレーションとして公開されている。

Beatsがユニークなのは、音楽とテクノロジー、そしてスポーツという3つの文化が交差するブランドである点だ。公式動画にはこれまでにサッカー界のスターであるリオネル・メッシ選手やNBAのスーパースターレブロン・ジェームズ選手など、世界的アスリートが登場する。そこに音楽のカルチャーとAppleのテクノロジーが重なり、Beats独自のブランドが展開されている。

音楽から生まれ、テクノロジーと結びつき、スポーツ文化とも交差するブランド「Beats」。大谷翔平選手のエピソードをきっかけに、そのユニークな背景に興味を持った人も多いのではないだろうか。

（文＝華麗集）