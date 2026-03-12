Netflixでの独占配信となった今回のWBC。過去大会の総集編や各チームの紹介といった力の入った映像が開幕前から配信され、契約している野球ファンにとっては満足の一方、地上波の中継がないことを嘆く声も聞かれた。また各テレビ局も、スポーツニュースで映像を自由に使うわけにはいかないようだ。

【写真】愛娘と愛犬・デコピンを抱えながら絵本を読み聞かせする大谷翔平。他、晩餐会で注目を集めた真美子さんのドレス姿や真美子さんをエスコートする大谷翔平なども

TBSの安住紳一郎アナ（52才）は、3月7日放送の『情報7daysニュースキャスター』で、"ルール"をこう明かした。

「試合が終わって30分後くらいになると、映像がいただけるんですよ。その映像を編集し直して、1番組3分以内だったら使える」

今回のWBCの日本国内の放映権料は150億円にのぼる。これは前回大会の5倍の金額で、日本のテレビ局では手が出せないほど高額に膨れ上がった。

それでも、「日本のテレビ局」が門前払いされているわけではない。

「大谷選手にはNHKのカメラが密着しているといわれています。NHKは毎年末に密着特番を放送していますから、なんとか入り込むことができたのでしょう」（テレビ局関係者）

もちろん、民放も手をこまねいているわけにはいかず、大谷の独占映像を狙っているが、隙はないようだ。

「特にフジテレビは、2024年5月の"新居報道"で、大谷選手側の怒りを買いましたからね。入居前だったにもかかわらず、大谷選手がロサンゼルスに購入した新居の映像を流し、周辺で近隣住民にまで突撃インタビューを敢行して新居の所在を全世界に公開する格好になりました。"大金持ち"がここに住んでいると悪党に教えたようなもので、もし万が一のことにでもなれば取り返しがつかなかった。大谷選手としては"だってフジテレビは……"という気持ちでしょうし、今後も密着が実現することはないでしょうね」（別のテレビ局関係者）

挽回のチャンスは来るか。

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号