3Ëü°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡Ömoto g06¡× AIÂÐ±þ¥«¥á¥é¤Ê¤ÉÅëºÜ
¡¡¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î19Æü¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ömoto g06¡×¤ò¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤äAmazon¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥í¡¼¥ì¥ë¥ª¡¼¥¯¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î2¿§¡£¸ø¼°¥¹¥È¥¢²Á³Ê¤Ï2Ëü6800±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎãþÂÎ¤Ç¡¢¹âµ±ÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ä¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢AIÂÐ±þ¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó77.5¡ß171.35¡ß8.31Ð¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó194g¡£IP64ÁêÅö¤ÎËÉ¿åËÉ¿ÐÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏÌó6.9¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢HD¡Ü¡Ê1640¡ß720¡Ë²òÁüÅÙ¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï120Hz¡£¹âµ±ÅÙ¥â¡¼¥É¤Ç²°³°¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Corning Gorilla Glass 3¤òºÎÍÑ¤·ÂÑµ×À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥Ö¡¼¥¹¥Èµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÄã²»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5000Ëü²èÁÇ¤Î¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢AIÅëºÜ¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥â¡¼¥É¤ä¥Ê¥¤¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤ÏMediaTek Helio G81 Extreme¤òÅëºÜ¤·¡¢¥á¥â¥ê¡¼¤Ï4GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï128GB¡£¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¡¢RAM¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç12GB¤Þ¤ÇRAM¤ò³ÈÄ¥²ÄÇ½¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆmicroSD¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç1TB¤Þ¤ÇÍÆÎÌ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5200mAh¡£
¡ümicroSD¤ËÂÐ±þ ¥á¥â¥ê¡¼¤â³ÈÄ¥²ÄÇ½ ¥³¥¹¥Ñ¹â¤á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û
