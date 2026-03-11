＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】力が規格外！ 土俵下まで吹っ飛ぶ衝撃光景

元関取の実力者が“イケメン”新鋭力士を衝撃的なパワーで土俵下まで吹き飛ばした。格の違いを見せつけるかのような光景に館内騒然となり、「イケメンが吹っ飛んだ」「一般人なら入院」と驚きの声が相次いだ。

三段目三枚目・生田目（二子山）と三段目三枚目・光星竜（音羽山）の一番。生田目は怪我による休場が続き三段目まで番付を落としてしまったが、最高位は十両五枚目の実力者だ。対する光星竜は元幕内力士・安芸乃州の息子で大学時代に宇宙工学を専攻した異色の経歴の持ち主。端正なマスクから“イケメン”とファンの間で注目を集める期待の新鋭である。

だがこの日は再起を図る生田目のパワーが炸裂した。立ち合い手を出して当たった光星竜がまずは回転の速い突っ張りで攻め込んだが、下がらない生田目がすべて受け切ると、反撃するように猛烈な突っ張りで逆襲。そのまま生田目が強烈な突きで光星竜に何もさせず吹き飛ばした。敗れた光星竜は土俵を割って文字通り宙を舞いながら転落、土俵下で「ドスン」と鈍い音を響かせ館内騒然となった。生田目は2連勝となる白星。光星竜は1敗目を喫した。

期待の“イケメン”新鋭力士が宙を舞う衝撃的な光景に、ABEMAの視聴者も「イケメンが吹っ飛んだ」「凄い圧力」「容赦ない」「つよすぎw」「ふっとんだ！」と驚嘆。実力者・生田目の怪力に「さすが元関取」「馬力が違う」「やっぱり圧力がある」「一般人なら入院」と反響が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）