◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

日本が１次ラウンド４戦全勝、前回大会から破竹の１１連勝で日本ラウンドを締めくくった。チェコ先発右腕、サトリアの１２０キロ台の直球と１１０キロ台のチェンジアップ、カーブに翻弄（ほんろう）されて７回まで無得点と苦しんだが、０−０の８回に敵失絡みで先制点を奪い、周東の３ラン、村上の満塁本塁打も飛び出して試合を決めた。

８日のオーストラリア戦に勝利して、１次ラウンドＣ組の１位通過を決めた日本。選手の疲労などを考慮して、この日は大谷、鈴木、近藤、牧、源田らがベンチスタート。１番・森下、２番・佐藤、６番・小園らが初めて先発出場した。

初回１死から佐藤がサトリアの１２７キロ直球を捉え、左翼線二塁打。だが村上は中飛、吉田は右飛で得点できなかった。４回は１死から吉田の三塁内野安打、岡本の左翼フェンス直撃の二塁打で二、三塁の好機。しかし、小園、周東はサトリアに抑えられて無得点に終わった。

５回は先頭の中村が左前安打。牧原が犠打を決めて１死二塁としたが、森下は左邪飛。ここでサトリアは降板して２番手のコバラが登板。佐藤は遊飛に倒れた。結局、サトリアからは５回途中まで６安打するも、得点は奪えなかった。

日本はコバラにも苦戦して６、７回と走者は出すも無得点。待望の先制点は８回だった。先頭の佐藤が死球で出塁。村上は空振り三振で１死後、途中出場の若月が右翼線二塁打。本塁への返球が悪送球となる間に、佐藤が生還し、先制点を挙げた。さらに走者を２人を置いて、周東が右翼へ決定的な３ラン。さらに村上の満塁弾も飛び出し、この回一挙９点を奪った。

投げては先発の高橋が４回２／３を投げて２安打、５奪三振で無失点。宮城、金丸、北山も無失点でつなぎ、完封リレーを完成させた。

１次ラウンドを全勝で終えた侍ジャパンは試合後にチャーター機に搭乗して米フロリダ州に移動予定。現地で調整して、日本時間１５日の準々決勝に備える。