辻希美の夫・杉浦太陽、長女・希空（のあ）手作りケーキで45歳誕生日祝福「お店で出てきそう」「アラフィフとは思えないかっこよさ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】俳優の杉浦太陽が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）の手作りバースデーケーキを公開した。
【写真】5児のパパタレ「顔になってるの可愛い」18歳長女の手作りバースデーケーキ
この日誕生日を迎えた杉浦は「45歳になりました アラフィフ頑張ります」とし、自撮りを公開。「コアと寝てたら0時に叩き起こされて希空の手作りケーキでお祝いしてくれました」と自宅でのエピソードを明かし、チョコペンで「パパお誕生日おめでとう 祝45」と書かれたプレートの上に乗った苺でデコレーションされたケーキを披露している。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「アラフィフとは思えないかっこよさ」「幸せ溢れてる」「エピソードにほっこり」「ケーキが顔になってるの可愛い」「愛情詰まってる」「お店で出てきそう」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のパパタレ「顔になってるの可愛い」18歳長女の手作りバースデーケーキ
◆杉浦太陽、希空の手作りケーキで45歳誕生日祝福
この日誕生日を迎えた杉浦は「45歳になりました アラフィフ頑張ります」とし、自撮りを公開。「コアと寝てたら0時に叩き起こされて希空の手作りケーキでお祝いしてくれました」と自宅でのエピソードを明かし、チョコペンで「パパお誕生日おめでとう 祝45」と書かれたプレートの上に乗った苺でデコレーションされたケーキを披露している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「アラフィフとは思えないかっこよさ」「幸せ溢れてる」「エピソードにほっこり」「ケーキが顔になってるの可愛い」「愛情詰まってる」「お店で出てきそう」などといった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】