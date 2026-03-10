¡Ú µÈÅÄº»ÊÝÎ¤ ¡Û àÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Òá¤¬ É´½Ã¤Î²¦¡¦Éð°æÁÔ¤Ëµáº§¡¡¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¤è¡×¡¡Éð°æÁÔ¡¡¡Ö¶²¤í¤·¤¤À¸Êª¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡×
µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤ÈÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤¬10Æü¡¢WORKMAN¡ÖMEDIHEAL ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈèÏ«¤ò²óÉü¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¿·À½ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¤È¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú µÈÅÄº»ÊÝÎ¤ ¡Û àÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Òá¤¬ É´½Ã¤Î²¦¡¦Éð°æÁÔ¤Ëµáº§¡¡¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¤è¡×¡¡Éð°æÁÔ¡¡¡Ö¶²¤í¤·¤¤À¸Êª¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡×
º£²ó¡¢CM¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÆó¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Ïà(µÈÅÄ¤µ¤ó)¤Ï200Ï¢¾¡¤È¤«¤·¤Æ¤ë¸½ÌòÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¥µ»¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ò¾å²ó¤ë²¿¤«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë°Õ»Ö¤ÈÆ®»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½ºß¤Ïà°úÂà¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¶¯¹ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë·Ï¤Î»Å»ö¤òÁ´¤ÆµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸á¤È¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢àÉð°æ¤µ¤ó¤Ï²£¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯°Â¿´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¡£¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤éÉÝ¤¤¤â¤ÎÌµ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£Í¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹á¤ÈÍ¾Íµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
Æó¿Í¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸ø¼°SNS¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä¼ê²¡¤·ÁêËÐ¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¡£
¤³¤ÎÆü¤â¼ê²¡¤·ÁêËÐÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢àºÇ¶á¡¢ÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¤Î´ÇÈÄ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¤Î½÷»Ò¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¸«»ö¾¡Íø¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ãå¤¯·Á¤ÇÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤Ïà¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª(µÈÅÄ¤µ¤ó¤¬)¹½¤¨¤Æ°ì½Ö¡¢ÌÜ¤Ë»¦µ¤¤¬½É¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥Ã¤È°ú¤¯¤ÈÂçÂÎÁ°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤ç¤¦¤âÆ±¤¸ÀïË¡¤Ç¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªá¤È¾¡¼Ô¤ÎÊÛ¡£¤¿¤È¤¨¥²¡¼¥à¤Ç¤â¾¡Éé»ö¤Ë¤ÏËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤ëµÈÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤Î¤¦¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¼ê²¡¤·ÁêËÐÂÐ·è¤¹¤ë»Ñ¤¬200Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¤½¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉð°æ¤µ¤ó¤«¤éàº£¤Î»þÂå¡¢½÷À¤«¤éÃËÀ¤Ë¥¬¡¼¤Ã¤È¤¯¤ë¤È¤¿¤Þ¤Ë±ê¾å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÎÆ°²è¤¬200Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤â²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤À¤È¤Ê¤ó¤«Âç¾æÉ×¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Äá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ïà(¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë)¡Ö·ëº§¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤èá¤È¡¢àºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ëá¤ò¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ÈÈ¿±þ¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤¬à¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£7·ï¤¯¤é¤¤¡Ö¤â¤¦·ëº§¤·¤Á¤ã¤¨¤è¤ªÁ°¤é¡×¤Ã¤Æ(¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿)¡¢¤½¤ì¤³¤½¶²¤í¤·¤¤À¸Êª¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡Äá¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¿¸Î¤«¥Î¥ê¥Î¥ê¤Çà·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤¤¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¡£²¿ºÐ°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©»ä¤Ïº£Ç¯44¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£9¸Ä¡©¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤ÈÉð°æ¤µ¤ó¤Ëµáº§¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤¬à¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¤Þ¤À¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥Ö¤Ç¤¹á¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û