ブラジルのプロサッカーの試合で集団乱闘が発生し、23人が退場処分を受けるという異例の事態が起こった。

この乱闘劇は9日、ブラジル・ベロオリゾンテのミネイロン・スタジアムで行われたクルゼイロとアトレチコ・ミネイロによる2026カンピオナート・ミネイロ（ミナスジェライス州選手権）決勝の後半アディショナルタイムに発生した。

試合は後半15分にカイオ・ジョルジがゴールを決め、クルゼイロが1−0とリードしていた。アディショナルタイムに突入した終盤、クルゼイロのMFマテウス・ペレイラがペナルティーエリア正面付近から放った右足のシュートを、相手GKエベルソンが正面で受けた。

しかし、エベルソンがボールを一度でキャッチできずこぼすと、これを押し込もうと走り込んだクルゼイロのクリスティアンとエベルソンが接触した。

このときエベルソンが跳ね起き、クリスティアンを突き飛ばした後に膝で胸元を抑えつけた。これを見たクルゼイロの選手たちが一斉に駆け寄り、集団での揉み合いが始まった。ベンチにいた選手までがピッチに飛び出し、ピッチは瞬く間に乱闘の場へと化した。

混乱の中でアトレチコ・ミネイロに所属する元ブラジル代表FWフッキが相手選手の後頭部を殴打すると、これを目撃したクルゼイロのDFルーカス・ビジャルバが横蹴りを見舞うなど、事態は一気に悪化して大乱闘へと発展した。

結局、試合は8分あまりの中断を経て終了し、クルゼイロの優勝で幕を閉じた。

主審は乱闘の最中にはレッドカードを提示できなかったが、試合終了後にクルゼイロの12人、アトレチコ・ミネイロのフッキを含む11人の計23人に退場処分を下した。

歴代の1試合最多レッドカード記録は、2011年2月のアルゼンチン5部リーグ、アトレチコ・クレイポーレ対ビクトリアーノ・アレナスの試合で記録されている。当時は乱闘によって試合に出場していた36人全員に退場命令が下された。

今回退場処分を受けたフッキは「遺憾だ。このような姿を見せてはならなかった」とし、「こうした行動は世界的に大きな波紋を呼ぶだけに、選手はもちろんクラブのイメージも守らなければならない」と語った。