霧島市の路上で6日夜、何者かが10代の女性に「ナイフを持っているぞ」と告げリュックを奪う強盗容疑事件が発生しました。犯人は逃走中で警察が捜査しています。 霧島警察署によりますと6日午後9時45分ごろ、霧島市国分野口町の路上で歩いて帰宅途中だった10代の女性に何者かが背後から抱きつき「ナイフを持っているぞ」と告げ、背負っていたリュックを奪って逃げました。リュックの中には財布などが入っていたということです。女