俳優の東出昌大さん（38）が自身のnoteを更新。突然の「音信不通のお知らせ」が話題となっています。【写真】野営する東出昌大さん（過去の投稿から）東出さんは6月1日、noteにて「明日、6月2日から7月1日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります。ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい」と報告しました。東出さんは「今年の春は友人や家族との時間を過ごし、狩猟に釣りに、畑に山