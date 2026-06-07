第７５回全日本大学野球選手権大会（報知新聞社後援）が８日、神宮球場と東京Ｄで開幕する。２年連続出場の北海学園大（札幌学生）は、８日の第３試合（東京Ｄ）で関大（関西学生）と対戦する。昨年も主力として８強入りに貢献している主砲の井樫太希内野手（４年＝北海）が、ドラフト上位候補左腕攻略を誓った。北のスラッガーが、全日本で２年連続のアーチを描く。昨年は３試合で打率５割。１回戦の上武大（関甲新学生）戦で